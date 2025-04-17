إعلامي يصدم جماهير الزمالك: محمد عبدالشافي يقرر إعتزال كرة القدم

كتب- محمد عبدالهادي:

فجر الإعلامي جمال الغندور، مفاجأة مدوية لجماهير القلعة البيضاء، بعدما كشف عن قرار إعتزال اللاعب محمد عبدالشافي، ظهير أيسر نادي الزمالك.

وأوضح الغندور في برنامجه التلفزيوني مساء الخميس، أن عبدالشافي يتغيب عن تدريبات الفريق منذ فترة، وذلك بعد قراره بالاعتزال.

وقال: "محمد عبدالشافي قرر إعتزال كرة القدم بشكل نهائي، وسيعلن عن قراره بنهاية الموسم الجاري".

وواصل: " اللاعب حصل على إذن بالتنسيق مع مسؤولي الزمالك للتغيب عن التدريبات، وذلك بعدما أبلغهم بقرار الاعتزال".

مسيرة محمد عبدالشافي

يمتلك عبدالشافي الظهير الأيسر الأيقوني لمنتخب مصر والزمالك مسيرة حافلة من الأرقام خلال مشواره الكروي، بعدما لعب بقميص كل من الزمالك والفتح السعودي وأهلي جدة وغزل المحلة.

حيث خاض خلال مسيرته حتى الآن 402 مباراة بقميص المنتخب والأندية التي مثلها، ونجح خلالهم في تسجيل 11 هدفًا وصناعة 34 تمريرة حاسمة.