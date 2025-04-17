كتب - يوسف محمد:

أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، عن قائمة المنتخب الوطني لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب، في مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري حتى 17 مايو المقبل.

وكانت قرعة أمم أفريقيا أوقعت منتخب مصر في المجموعة الأولى بالبطولة، رفقة كلا من: "جنوب أفريقيا، سيراليون، زامبيا وتنزانيا".

وشهدت قائمة منتخب مصر للشباب، تواجد الثنائي المحترف وهما، عمر خضر لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وعمرو خالد بيبو لاعب أروا السويسري.

وجاءت قائمة المنتخب الوطني كالتالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر "زد"، أحمد وهب "المصري"، أحمد منشاوي "الاتحاد السكندري".

خط الدفاع: يوسف عبد الحفيظ "سيراميكا كليوباترا"، محمد سمير "إنبي"، محمد إبراهيم "الزمالك"، أحمد عابدين "سيراميكا كليوباترا"، عبد الله بوستنجي "سموحة"، محمود لبيب "الأهلي"، مؤمن شريف "الاتحاد السكندري"، مهاب سامي "إنبي".

خط الوسط: خط الوسط: أحمد خالد كباكا "مودرن سبورت"، محمد السيد "الزمالك"، أحمد وحيد "الأهلي"، سيف عصام "إنبي"، محمد عاطف "الأهلي"، محمد رأفت "الأهلي"، عمر خضر "أستون فيلا"، محمد عبد الله "الأهلي"، عمر أسامة "إنبي"، أحمد أبو الفتح شرف "المصري"، عمر خالد بيبو "أروا السويسري".

خط الهجوم: محمد هيثم "الأهلي"، محمد زعلوك "الأهلي"، مهند محمد "المقاولون العرب"، عمرو فتحي عموري "الاتحاد السكندري".

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