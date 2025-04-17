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مصدر يكشف حقيقة إعادة الزمالك صورة زيزو لملعب التدريب بالنادي

09:45 م الخميس 17 أبريل 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    أحمد زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 17 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 17 صورة
    زيزو مع الزمالك (7)
  • عرض 17 صورة
    احتفال زيزو مع إمام عاشور (3)
  • عرض 17 صورة
    زيزو مع الزمالك (4)
  • عرض 17 صورة
    احتفال زيزو مع إمام عاشور (2)
  • عرض 17 صورة
    احتفال زيزو مع إمام عاشور وفتوح (1)
  • عرض 17 صورة
    احتفال زيزو مع إمام عاشور وفتوح (2)
  • عرض 17 صورة
    إزالة صورة زيزو من نادي الزمالك
  • عرض 17 صورة
    إزالة صورة زيزو من نادي الزمالك
  • عرض 17 صورة
    إزالة صورة زيزو من نادي الزمالك
  • عرض 17 صورة
    الزمالك يزيل صورة زيزو من ملعب حلمي زامورا 3
  • عرض 17 صورة
    الزمالك يزيل صورة زيزو من ملعب حلمي زامورا 2
  • عرض 17 صورة
    الزمالك يزيل صورة زيزو من ملعب حلمي زامورا
  • عرض 17 صورة
    الزمالك يزيل صورة زيزو من ملعب حلمي زامورا 1
  • عرض 17 صورة
    صورة لاعبي الزمالك
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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة ما يتم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن إعادة صورة لاعب الفريق أحمد سيد زيزو إلى ملعب التدريبات مرة آخرى بعد إزالتها في وقت سابق.

وانتشرت العديد من التقارير خلال الساعات الماضية، التي تشير إلى قيام مسؤولي نادي الزمالك بإعادة صورة اللاعب إلى ملعب التدريبات بعد إزالتها.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مجلس إدارة نادي الزمالك لم يقرر إعادة صورة اللاعب زيزو إلى مقر التدريبات، وأن كل ما أشيع خلال الساعات الماضية بخصوص هذا الأمر لا أساس له من الصحة.

وكانت انتشرت العديد من الصور والفيديوهات، في وقت سابق يقوم خلاله عدد من العاملين داخل الزمالك بإزالة صورة اللاعب أحمد سيد زيزو، من مقر التدريبات بملعب حلمي زامورا، بعد أنباء انتقاله إلى النادي الأهلي.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن زيزو أنهى اتفاقه مع النادي الأهلي، للانضمام إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعقد لمدة 4 سنوات.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، في وقت سابق، تحويل اللاعب صاحب الـ29 عاما، إلى التحقيق بسبب التصريحات التي أدلى بها ضد نادي الزمالك.

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