بعد صعود الأهلي والزمالك .. موعد نهائي كأس مصر لكرة اليد

كتب- محمد عبدالهادي:

نجح فريقي الأهلي والزمالك في حجز بطاقة التأهل رسميًا للمباراة النهائية من بطولة كأس مصر لكرة اليد، وذلك بعدما تخطي كلاهما فريقي البنك الأهلي وطلائع الجيش في نصف النهائي.

وكانت مباريات نصف النهائي قد أقيمت اليوم الخميس، حيث نجح الأهلي في الفوز على نظيره البنك بنتيجة 26-20، كما فاز الزمالك على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 24-22.

موعد نهائي كأس مصر لكرة اليد بين الأهلي والزمالك

من المقرر أن تجمع المباراة النهائية لبطولة كأس مصر لكرة اليد بين فريقي الأهلي والزمالك، في المباراة التي ستقام غدًا الجمعة على صالة حسن مصطفى.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

جدير بالذكر أن الأهلي نجح في حصد اللقب أخر نسختين على حساب غريمه الزمالك، وستكون مباراة الغد بعنوان فرض الهيمنة للأحمر أو الثأر من جانب الأبيض.

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