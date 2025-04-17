كتب - مراسل مصراوي:

قام أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بإرسال إنذار إلى مجلس إدارة القلعة البيضاء، للمطالبة بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "أحمد سيد زيزو أرسل إنذار إلى نادي الزمالك، يطالب خلاله بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى الفارس الأبيض".

وأضاف: "اللاعب كان قد تقدم في وقت سابق ببلاغ إلى النائب العام، ضد الزمالك يؤكد خلاله أنه يتعرض للترويع بشأن تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض".

واختتم المصدر تصريحاته: "اللاعب أكد خلال شكواه، أنه يشعر بحالة من القلق بشأن العودة إلى التدريبات الجماعية لنادي الزمالك، خاصة بعد الفيديو الذي انتشر بنزول صورته من ملاعب تدريب الفارس الأبيض".

وبات أحمد زيزو، قريب من الرحيل عن نادي الزمالك عقب نهاية تعاقده مع الفريق، بنهاية الموسم الحالي.

وارتبط اسم صاحب الـ29 عاما، خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى النادي الأهلي، بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان مصدر أكد في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن زيزو أنهى اتفاقه مع النادي الأهلي للانضمام إلى صفوف الفريق، ووقع على عقد لمدة 4 سنوات.

وشارك زيزو رفقة الفارس الأبيض خلال الموسم الحالي في 31 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وصناعة مثلهم.

وأعلن نادي الزمالك في وقت سابق، تحويل زيزو إلى التحقيق بسبب التصريحات التي أدلى بها، خلال الفترة الماضية ضد النادي ومسؤولية.

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