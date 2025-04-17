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منصب إداري.. سر تواجد مؤمن زكريا على دكة بدلاء الأهلي أمام فاركو

07:12 م الخميس 17 أبريل 2025
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    مؤمن زكريا
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    مؤمن زكريا
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    مؤمن زكريا
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كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت مباراة الأهلي ونظيره فاركو، التي أقيمت عصر اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر، تواجد مؤمن زكريا على دكة بدلاء الأحمر.

وأثار تواجد مؤمن زكريا لاعب الأهلي والزمالك السابق، علامات الاستفهام لدى الجمهور حول سبب تواجده على دكة بدلاء المارد الأحمر خلال اللقاء.

ما سبب تواجد مؤمن زكريا على دكة بدلاء الأهلي؟

السر وراء تواجد زكريا هو توليه منصب نائب رئيس قطاع الناشئين لوليد سليمان في الأهلي منذ 2023.

وكان الأهلي قد أعلن في يوم 17 أغسطس لعام 2023 تعيين مؤمن زكريا كمساعد في رئاسة قطاع الناشئين.

جدير بالذكر أن الأهلي خسر بهدفين لهدف من فاركو ليودع البطولة من دور المجموعات بدون تحقيق أي فوز بعدما خاض 3 مباريات خسرها أمام كل من طلائع الجيش وإنبي وفاركو.

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مؤمن زكريا على دكة بدلاء الأحمر دكة بدلاء الأهلي أمام فاركو بطولة كأس عاصمة مصر مؤمن زكريا يتولى منصب إداري
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