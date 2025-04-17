كتب - يوسف محمد:

أعلن رجل الأعمال الأردني حسن أسميك، مالك نادي ميونخ 1860 بدوري الدرجة الثالثة الألماني، عن رغبته في شراء أسهم بالنادي الأهلي واستثمار أمواله في المجال الرياضي.

وقال أسميك في صحيفة "الشرق بلومبرج": "في حال تم طرح أسهم لناديي الأهلي المصري أو النصر السعودي، سأكون أكثر المهتمين بشراء حصص فيهما، فأنا من مشجعي النصر بالمملكة العربية السعودية".

وأضاف: "أرغب في امتلاك أكثر من 50%، من أسهم أي من الناديين، حال تم طرحهما".

وعلى الرغم من إعلان رجل الأعمال الأردني رغبته في هذا الأمر، إلا أنه من الصعب طرح أسهم الناديين، حيث أن الأهلي يعد نادي يمتلكه أعضاء الجمعية العمومية برقابة من وزارة الشباب والرياضة.

وعلى الجانب الآخر، فإن نادي النصر السعودي تعود 75% من أسهمه إلى صندوق الاستثمار السعودي، ال 25% الأخرى تعود إلى مؤسسة تضم جميع أعضاء النادي.

وفي السايق ذاته يستعد النادي الأهلي، لملاقاة نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، يوم السبت المقبل في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويذكر أن أسميك، كان قد أعلن في وقت سابق عن رغبته في بيع حصته، بنادي ميونخ 1860، الذي قام بشرائها في عام 2011.

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