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"وصلنا لطريق صعب ومحزن".. إعلامي ينتقد ما يحدث بين الزمالك وزيزو

04:06 م الخميس 17 أبريل 2025

زيزو

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كتب- محمد خيري:
انتقد الإعلامي كريم رمزي، طريقة إدارة الأزمة الحالية بين نادي الزمالك وأحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول للنادي، بعد التوقيع للنادي الأهلي.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، إن الزمالك وزيزو وصلا إلى طريق صعب والأمور صارت محزنة.

وتابع كريم رمزي: الزمالك سيعقد اجتماعا لبحث ملف زيزو وأرسل خطابات بعلم الوصول إلى اتحاد الكرة بشأن تغيب اللاعب، وزيزو قدم بلاغات في النيابة بعد واقعة إزالة صورته.

وأضاف كريم رمزي: "العلاقة بين الزمالك وزيزو تاريخية ولابد أن تنتهي بشكل يليق بذلك، وليس كما تُدار الأمور الآن".

وواصل كريم رمزي: "كلا الطرفين سيخسرا من الوضع الحالي وزيزو أعطى الزمالك الكثير والزمالك أعطى لزيزو أكثر مما أعطاه".

واختتم كريم رمزي: "جمهور الزمالك غاضب وحزين ولكن الأيام تُنسي، ولكن الأهم ألا تتطور المسألة إلى أمور لا يمكن نسيانها".

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زيزو نادي الزمالك التوقيع للنادي الأهلي
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