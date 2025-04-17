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لحظة بلحظة.. الأهلي 0-2 فاركو .. عمرو ناصر يسجل هدفين في دقيقتين

03:54 م الخميس 17 أبريل 2025
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    علي معلول من مباراة الأهلي وفاركو
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    فريق فاركو ضد الأهلي
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    الأهلي من مباراة فاركو1
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    الأهلي من مباراة فاركو
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    فاركو من مباراة الأهلي
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كتبت-هند عواد:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة الأهلي وفاركو في الجولة الأخيرة من كأس عاصمة مصر.

ويخوض الأهلي مباراة فاركو بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

الدفاع: خالد عبدالفتاح ومعاذ محمد ومعتز محمد وعلي معلول

الوسط: محمد رأفت ومحمد عاطف ويوسف محمد وهشام مصطفى

الهجوم: عمر الساعي وفارس الشافعي

إلى أحداث المباراة:

الدقيقة 15: عمرو ناصر يسجل الهدف الأول لصالح فاركو برأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء

الدقيقة 17: عمرو ناصر يسجل الهدف الثاني على طريقة رونالدو "دابل كيك"

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