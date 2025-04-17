لحظة بلحظة.. الأهلي 0-2 فاركو .. عمرو ناصر يسجل هدفين في دقيقتين
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كتبت-هند عواد:
زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة الأهلي وفاركو في الجولة الأخيرة من كأس عاصمة مصر.
ويخوض الأهلي مباراة فاركو بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: مصطفى مخلوف
الدفاع: خالد عبدالفتاح ومعاذ محمد ومعتز محمد وعلي معلول
الوسط: محمد رأفت ومحمد عاطف ويوسف محمد وهشام مصطفى
الهجوم: عمر الساعي وفارس الشافعي
إلى أحداث المباراة:
الدقيقة 15: عمرو ناصر يسجل الهدف الأول لصالح فاركو برأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء
الدقيقة 17: عمرو ناصر يسجل الهدف الثاني على طريقة رونالدو "دابل كيك"
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