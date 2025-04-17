فاركو يفوز على الأهلي بثنائية في بطولة كأس عاصمة مصر

كتبت-هند عواد:

تمكن فريق فاركو من تحقيق الفوز على حساب نظيره النادي الأهلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات كأس عاصمة مصر.

ويخوض الأهلي مباراة فاركو بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

الدفاع: خالد عبدالفتاح ومعاذ محمد ومعتز محمد وعلي معلول

الوسط: محمد رأفت ومحمد عاطف ويوسف محمد وهشام مصطفى

الهجوم: عمر الساعي وفارس الشافعي

إلى أحداث المباراة:

الدقيقة 15: عمرو ناصر يسجل الهدف الأول لصالح فاركو برأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء

الدقيقة 17: عمرو ناصر يسجل الهدف الثاني على طريقة رونالدو "دابل كيك"

الدقيقة 68: محمد رضا يحرز الهدف الأول للأهلي في مرمى فاركو.

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة.

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