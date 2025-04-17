"عارف طريق الاستاد".. تعليق ساخر من حساب فاركو على مباراة الأهلي

كتبت-هند عواد:

سخر الحساب الرسمي لنادي فاركو من الأهلي قبل المواجهة التي تجمع بينهما بعد قليل في الجولة الأخيرة من كأس عاصمة مصر.

ويخوض الأهلي مباراة فاركو، بلاعبي فريق 2005 والثنائي علي معلول وعمر الساعي، اللذين تم استبعادهما من قائمة الفريق الأول التي سافرت إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي.

عارف طريق الاستاد ولا نبعت حد ياخدكو! 🚌

🥁 يوم المباراة

🔴🟠 الأهلي ضد فاركو

🕓 4:00

🏟️ استاد السلام

🏆 كأس عاصمة مصر#فاركو #الاهلي_فاركو #PFC PharcoFC pic.twitter.com/SYTT3Vz37V — Pharco FC - نادي فاركو (@pharcoclub) April 17, 2025

ونشر الحساب الرسمي لفاركو على موقع التواصل الاجتماعي صورة المباراة مع مشهد من فيلم "الناظر صلاح الدين".

وظهر في الصورة علاء ولي الدين "ناظر المدرسة" مع التلاميذ، وعلق حساب فاركو: "عارف طريق الاستاد ولا نبعت حد ياخدكوا؟".

اقرأ أيضًا:

"تذكروا صحبتي".. وصية سعد محمد قبل وفاته

"في العمرة".. آخر ظهور لسعد محمد قبل وفاته (صورة)