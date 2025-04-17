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"عارف طريق الاستاد".. تعليق ساخر من حساب فاركو على مباراة الأهلي

03:18 م الخميس 17 أبريل 2025
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    محمد هاني من مباراة الأهلي وفاركو
  • عرض 7 صورة
    إمام عاشور من مباراة الأهلي وفاركو
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    عمر الساعي من مباراة الأهلي وفاركو
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    الأهلي وفاركو
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    شباب الأهلي
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كتبت-هند عواد:

سخر الحساب الرسمي لنادي فاركو من الأهلي قبل المواجهة التي تجمع بينهما بعد قليل في الجولة الأخيرة من كأس عاصمة مصر.

ويخوض الأهلي مباراة فاركو، بلاعبي فريق 2005 والثنائي علي معلول وعمر الساعي، اللذين تم استبعادهما من قائمة الفريق الأول التي سافرت إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي.

ونشر الحساب الرسمي لفاركو على موقع التواصل الاجتماعي صورة المباراة مع مشهد من فيلم "الناظر صلاح الدين".

وظهر في الصورة علاء ولي الدين "ناظر المدرسة" مع التلاميذ، وعلق حساب فاركو: "عارف طريق الاستاد ولا نبعت حد ياخدكوا؟".

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