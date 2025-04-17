توفى بسرطان الدم.. من هو سعد محمد لاعب الزمالك السابق؟

كتبت-هند عواد:

توفى سعد محمد لاعب الزمالك السابق، صباح اليوم الخميس، إثر معاناته من مرض السرطان في الدم.

من هو سعد محمد؟

ولد سعد محمد عام 2000 (24 عاما) في محافظة سوهاج، وانضم إلى قطاع الناشئين بنادي الزمالك، في موسم 2016/2017، عندما تم اختياره من رئيس قطاع الناشئين آنذاك أحمد عبد الحليم.

وتألق سعد محمد مع فريق 2001 في الزمالك، حتى عام 2018، عندما أصيب بمرض السرطان في الدم، واكتشف اللاعب الأمر بالصدفة أثناء إجراء بعض التحاليل للسفر إلى العمرة.

وقال سعد محمد في حوار سابق عبر قناة الزمالك: "في آخر 6 مباريات بالموسم تعبت وشعرت بالإجهاد، لم أعد قادرا على الحركة، لهذا قررت الذهاب إلى الطبيب، وفي نفس الوقت كنت أجري تحاليل العمرة، وأثناء فحص صورة الدم وجدت النسبة مرعبة، فذهبت لطبيب أمراض دم، ولم نكتشف المرض في البداية، لمدة شهرين تم تشخيصي بأنها أنيميا حادة، والمرض كان في تزايد".

وأضاف: "أجريت فحوصات أكبر واكتشفت أنني أعاني من سرطان في الدم، في أول فترة علاجي لا أحد كان يعلم بالأمر، سوى مدربي، حتى ذهبت للاحتفال بالبطولة مع الفريق، اللاعبون صدموا من تغير ملامحي، بعدها لجأت للنادي وأختي طبيبة أسنان كانت تذهب معي في رحلة علاجي، وقابلت مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وتواصل مع وزيرة الصحة لدخولي إلى معهد ناصر، لكن يوجد عدل، أنا كنت على قائمة الانتظار ودخلت في موعدي".

اكتشفت سعد محمد مرضه بعد الثانوية العامة، وكان من المقرر أن يلتحق بكلية الإعلام إلا أن مرضه منعه، حسبما روى في حوار سابق.

الزمالك يتحمل تكلفة علاج سعد محمد

في 2020، تحمل الزمالك تكلفة علاج سعد محمد، بعدما نشر صورتين له عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، قبل وبعد المرض، وقال إنه لجأ لأكثر من شخص لكنه لم يتلقى المساعدة والأمور المادية أصبحت صعبة.

وخلال مرحلة علاج سعد، سافر مع بعثة الزمالك إلى الإمارات لحضور بطولة السوبر المصري ضد الأهلي والتي توج بها الأبيض، بعد الفوز بركلات الترجيح.

وقال سعد محمد عن تلك اللحظة: "أثناء وجودي في البطولة مناعتي كانت 100 ومناعة الشخص الطبيعي 5000، وتعبت بعد المباراة ودخلت مستشفى الشيخ زايد، كنت شبهي منتهي وبعد أسبوع من تلقي العلاج خرجت، لكن تظل تلك اللحظة أسعد لحظة في حياتي، عندما أخذت الكأس واحتفلت به، وجماهير الزمالك مختلفة كانت تريد أن تؤسس رابطة لتقديم الدعم المادي لي".

تعافي سعد محمد من السرطان

تعافى سعد محمد من السرطان بعد رحل علاج طويلة، وظهر قبل عامين ضيفا في برنامج "كابيتانو مصر"، وقال: "دائما كان عندي دافعا وكلمة الأمل كنت بنام وأصحى عليها، الأمل بالنسبة لي كان أسلوب حياة، كنت أقول إنني سأكون نموذجا للناس تحتذى به ولما أكون في سوهاج بروح معهد الأورام بجيب هدايا للأطفال".

وفي 2023، أصيب سعد محمد بالمرض الخبيث مجددا، وأعلن خضوعه لعملية زرع نخاع، لتبدأ رحلته مرة أخرى في العلاج، حتى رحل صباح اليوم متأثرا بتدهور حالته الصحية.

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