بقيادة معلول.. ثلاثي الفريق الأول يقود تشكيل الأهلي أمام فاركو

كتب- محمد خيري:

أعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي، تشكيل الأحمر لمواجهة فاركو، المقرر لها في الرابعة عصرا، بالجولة الختامية من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

ويقود الأهلي في هذه المباراة، سامر عبد الرحمن المدير الفني لفريق 2005 برفقة مساعده محمد نجيب، في ظل خروج الأهلي من البطولة بشكل رسمي.

ويشهد التشكيل، تواجد ثلاثي الفريق الأول، علي معلول وخالد عبدالفتاح، وعمر الساعي، بهد استبعادهم من قائمة الأحمر للسفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صنداونز في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: خالد عبدالفتاح ومعاذ محمد ومعتز محمد وعلي معلول.

الوسط: محمد رأفت ومحمد عاطف ويوسف محمد وهشام مصطفى.

الهجوم: عمر الساعي وفارس الشافعي.