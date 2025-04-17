مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
16:00

فاركو

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

- -
19:00

المصري

الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد

- -
21:00

ليون

الدوري الأوروبي

آ. فرانكفورت

- -
21:00

توتنهام هوتسبر

دوري المؤتمر الأوروبي

تشيلسي

- -
21:00

ليجيا وارسو

جميع المباريات

إعلان

بقيادة معلول.. ثلاثي الفريق الأول يقود تشكيل الأهلي أمام فاركو

02:55 م الخميس 17 أبريل 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    علي معلول
  • عرض 10 صورة
    على معلول (3)_1
  • عرض 10 صورة
    على معلول (1)
  • عرض 10 صورة
    على معلول (2)
  • عرض 10 صورة
    على معلول (1)_1
  • عرض 10 صورة
    علي معلول
  • عرض 10 صورة
    على معلول (4)_1
  • عرض 10 صورة
    على معلول (2)_1
  • عرض 10 صورة
    على معلول (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي، تشكيل الأحمر لمواجهة فاركو، المقرر لها في الرابعة عصرا، بالجولة الختامية من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

ويقود الأهلي في هذه المباراة، سامر عبد الرحمن المدير الفني لفريق 2005 برفقة مساعده محمد نجيب، في ظل خروج الأهلي من البطولة بشكل رسمي.

ويشهد التشكيل، تواجد ثلاثي الفريق الأول، علي معلول وخالد عبدالفتاح، وعمر الساعي، بهد استبعادهم من قائمة الأحمر للسفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صنداونز في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: خالد عبدالفتاح ومعاذ محمد ومعتز محمد وعلي معلول.

الوسط: محمد رأفت ومحمد عاطف ويوسف محمد وهشام مصطفى.

الهجوم: عمر الساعي وفارس الشافعي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

علي معلول الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي تشكيل الأهلي مباراة الأهلي وفاركو كأس الرابطة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

خلال ساعات.. خبراء وبنوك يرجحون خفض المركزي للفائدة بهذه النسب
حقيقة منع معتمرين من دخول مطار سفنكس الدولي.. بيان رسمي يكشف التفاصيل
الذهب يتراجع عن مستواه القياسي خلال منتصف تعاملات اليوم