مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
16:00

فاركو

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

- -
19:00

المصري

الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد

- -
21:00

ليون

الدوري الأوروبي

آ. فرانكفورت

- -
21:00

توتنهام هوتسبر

دوري المؤتمر الأوروبي

تشيلسي

- -
21:00

ليجيا وارسو

جميع المباريات

إعلان

هل يتم الإطاحة بـ بيسيرو؟.. مصدر يكشف سر اجتماع مجلس إدارة الزمالك

02:06 م الخميس 17 أبريل 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    بيسيرو من المؤتمر الصحفي_Easy-Resize.com
  • عرض 12 صورة
    جوزيه بيسيرو
  • عرض 12 صورة
    جوزيه بيسيرو
  • عرض 12 صورة
    بيسيرو وكولر
  • عرض 12 صورة
    بيسيرو في مران الزمالك
  • عرض 12 صورة
    جوزيه بيسيرو
  • عرض 12 صورة
    بيسيرو
  • عرض 12 صورة
    جوزيه بيسيرو
  • عرض 12 صورة
    بيسيرو
  • عرض 12 صورة
    بيسيرو مدرب الزمالك
  • عرض 12 صورة
    بيسيرو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، حقيقة مناقشة مجلس إدارة النادي، رحيل البرتغالي بيسيرو، المدير الفني للفريق، خلال اجتماع مجلس الإدارة.

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعا مساء اليوم، داخل النادي الأبيض، لمناقشة بعض الملفات الخاصة بفريق الكرة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "مجلس الزمالك لن يناقش مصير بيسيرو في اجتماعه اليوم".

وأوضح المصدر: "المجلس استقر بنسبة كبيرة على استمرار المدير الفني البرتغالي، في 7 مباريات المتبقية في الموسم، 6 مباريات في الدوري ومباراة في كأس مصر".

واختتم المصدر: "مستحقات المدرب وعدم وجود بديل ورفض المدرب المصري وراء بقائه حتى الآن".

وكان نادي الزمالك ودع بطولة كأس الرابطة، أمس الأربعاء، بعد أقل من أسبوع بعد الخروج من بطولة الكونفدرالية الأفريقية أيضا، على يد ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيسيرو الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك مجلس الزمالك رحيل بيسيرو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

خلال ساعات.. خبراء وبنوك يرجحون خفض المركزي للفائدة بهذه النسب
حقيقة منع معتمرين من دخول مطار سفنكس الدولي.. بيان رسمي يكشف التفاصيل
الذهب يتراجع عن مستواه القياسي خلال منتصف تعاملات اليوم