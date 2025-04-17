هل يتم الإطاحة بـ بيسيرو؟.. مصدر يكشف سر اجتماع مجلس إدارة الزمالك

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، حقيقة مناقشة مجلس إدارة النادي، رحيل البرتغالي بيسيرو، المدير الفني للفريق، خلال اجتماع مجلس الإدارة.

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعا مساء اليوم، داخل النادي الأبيض، لمناقشة بعض الملفات الخاصة بفريق الكرة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "مجلس الزمالك لن يناقش مصير بيسيرو في اجتماعه اليوم".

وأوضح المصدر: "المجلس استقر بنسبة كبيرة على استمرار المدير الفني البرتغالي، في 7 مباريات المتبقية في الموسم، 6 مباريات في الدوري ومباراة في كأس مصر".

واختتم المصدر: "مستحقات المدرب وعدم وجود بديل ورفض المدرب المصري وراء بقائه حتى الآن".

وكان نادي الزمالك ودع بطولة كأس الرابطة، أمس الأربعاء، بعد أقل من أسبوع بعد الخروج من بطولة الكونفدرالية الأفريقية أيضا، على يد ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا.