مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
16:00

فاركو

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

- -
19:00

المصري

الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد

- -
21:00

ليون

الدوري الأوروبي

آ. فرانكفورت

- -
21:00

توتنهام هوتسبر

دوري المؤتمر الأوروبي

تشيلسي

- -
21:00

ليجيا وارسو

جميع المباريات

إعلان

"كولر بيخترع".. نجم الزمالك السابق يحذر من رحيل بيسيرو

01:53 م الخميس 17 أبريل 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    بيسيرو من المؤتمر الصحفي_Easy-Resize.com
  • عرض 10 صورة
    جوزيه بيسيرو
  • عرض 10 صورة
    جوزيه بيسيرو
  • عرض 10 صورة
    بيسيرو في مران الزمالك
  • عرض 10 صورة
    بيسيرو وكولر
  • عرض 10 صورة
    جوزيه بيسيرو
  • عرض 10 صورة
    جوزيه بيسيرو
  • عرض 10 صورة
    بيسيرو
  • عرض 10 صورة
    جوزيه بيسيرو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

قال وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق أن من الأفضل للفريق الأبيض أن يستمر جوزيه جوميز على رأس القيادة الفنية للفريق.

وأضاف القباني في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: "الأفضل في الوقت الحالي للزمالك هو استمرار بيسيرو، فهو يحاول الفوز بالمباريات دون النظر إلى الأداء خاصة أن الفريق يحتاج لتدعيمات كبيرة، ورحيله سيسبب أزمات".

وأوضح: "الأهلي لم يظهر بشكلا جيد أمام بيراميدز والهلال السوداني، وتشعر أن كولر يريد أن يقوم بشئ ما عكس الجميع".

واختتم تصريحاته: "كولر قدم كل ما يملكه مع النادي الأهلي وحصل على كل البطولات، وهو الأن "بيخترع" فهو يقوم بقرارات بتوقيتات غريبة والإصرار على موديست أكبر مثال".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي يستعد لمواجهة صنداونز الجنوب أفريقي، بعد غدا السبت في الثالثة عصرا، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك بيسيرو أخبار الزمالك نادي الزمالك كولر وائل القباني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

خلال ساعات.. خبراء وبنوك يرجحون خفض المركزي للفائدة بهذه النسب
حقيقة منع معتمرين من دخول مطار سفنكس الدولي.. بيان رسمي يكشف التفاصيل
الذهب يتراجع عن مستواه القياسي خلال منتصف تعاملات اليوم