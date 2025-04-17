"كولر بيخترع".. نجم الزمالك السابق يحذر من رحيل بيسيرو

كتب- محمد خيري:

قال وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق أن من الأفضل للفريق الأبيض أن يستمر جوزيه جوميز على رأس القيادة الفنية للفريق.

وأضاف القباني في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: "الأفضل في الوقت الحالي للزمالك هو استمرار بيسيرو، فهو يحاول الفوز بالمباريات دون النظر إلى الأداء خاصة أن الفريق يحتاج لتدعيمات كبيرة، ورحيله سيسبب أزمات".

وأوضح: "الأهلي لم يظهر بشكلا جيد أمام بيراميدز والهلال السوداني، وتشعر أن كولر يريد أن يقوم بشئ ما عكس الجميع".

واختتم تصريحاته: "كولر قدم كل ما يملكه مع النادي الأهلي وحصل على كل البطولات، وهو الأن "بيخترع" فهو يقوم بقرارات بتوقيتات غريبة والإصرار على موديست أكبر مثال".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي يستعد لمواجهة صنداونز الجنوب أفريقي، بعد غدا السبت في الثالثة عصرا، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.