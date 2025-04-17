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"حرب أيه؟ ده الزمالك بتاع البطولات".. أحمد شوبير يفتح النار على بيسيرو

01:03 م الخميس 17 أبريل 2025
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    بيسيرو من المؤتمر الصحفي_Easy-Resize.com
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    جوزيه بيسيرو
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    بيسيرو في مران الزمالك
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    بيسيرو وكولر
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    جوزيه بيسيرو
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    بيسيرو
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    جوزيه بيسيرو
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كتب- محمد خيري:

فتح الإعلامي أحمد شوبير، النار على جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، عقب الخروج من بطولة كأس الرابطة أمس الأربعاء، رغم الفوز على سموحة بهدف.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "معجبتنيش تصريحات بيسيرو، أنا معجب بيه وعارف إمكانياته الكبيرة، لكن مبرراته بعد الخروج من كأس الرابطة، مكنتش كويسة أنه يتحدث عن الضغط وتوالي المباريات".

أضاف: "بيسيرو لعب امبارح باللاعبين الأساسيين تقريبا، وطمع في المباراة لأن الفريقين المنافسين تعادلوا، وأنا بقول كانت فرصة جيدة أنك تاخد بطولة حتى لو دي البطولة الثالثة في مصر".

أكمل: "انت خارج من الكونفدرالية من كام يوم، وبتدور على المشاركة الموسم المقبل في البطولة الأفريقي يعني التتويج بالبطولة دي كان يبقى حتى اسمك خدت بطولة مع الزمالك".

واختتم تصريحاته: "وبعدين بيقول أنا سعيد أن اللاعبين بتحارب حتى النهاية، وأنا بقوله يا مستر بيسيرو ده الزمالك، النادي اللي بينافس على جميع البطولات، لكن انهارده فيه اجتماع مجلس إدارة ومعتقدش أنه هيبقى فيه قرار بخصوص المدرب".

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