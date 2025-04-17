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تدخل سريع لحل أزمتي الأهلي وبيراميدز في جنوب أفريقيا.. أبوريدة يوجه رسالة لـ موتسيبي

12:29 م الخميس 17 أبريل 2025

هاني أبو ريدة

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كتب- محمد خيري:

أرسل المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم خطاب شكر لباتريس موتسيبي الجنوب أفريقي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF بعد تدخله لإنهاء أزمة حصول الأندية المصرية المشاركة في بطولات الأندية الأفريقية ( الأهلى وبيراميدز) على تأشيرات دخول لبعض لاعبيها وأعضاء بأجهزتها الفنية إلى جنوب أفريقيا لأداء مباراتيهما في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة أبطال الأندية، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على تصاريح هبوط طائرات البعثتين وصعودها.

وقال أبو ريدة في معرض خطابه إلى موتسيبي : "لقد كانت لاستجابتكم السريعة لنا في هذا الأمر أبلغ الأثر في نفوسنا جميعاً لما له من آثار إيجابية على أنديتنا المصرية ومنظومة كرة القدم الأفريقية بشكل عام".

ويستعد الأهلي لمواجهة صنداونز في الثالثة عصرا، بعد غدا السبت في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما يلتقي بيراميدز، أمام نظيره أورلاندو في السادسة مساء من نفس اليوم.

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هاني أبو ريدة حل أزمتي الأهلي وبيراميدز جنوب أفريقيا رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
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