قبل 4 أيام من وفاته.. سعد محمد يهاجم إدارة الزمالك: "ذنبي أنا وشيكا"

كتبت - هند عواد:

انتقد سعد محمد، لاعب الزمالك السابق، مجلس إدارة النادي الأبيض، قبل 4 أيام من وفاته، بسبب وفاة إبراهيم شيكا، ناشئ الزمالك السابق، الذي وافته المنية يوم 12 أبريل بعد صراع مع السرطان.

وقبل 4 أيام من رحيل شيكا، نشر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، نعيًا عبر الصفحة الرسمية للنادي على موقع "فيسبوك".

وكتب سعد محمد في التعليقات: "وإنتوا كنتوا فين أول ما كلمكم؟ عملتوا له بلوك يا مجلس العار! حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، وأنا حقي مش هسيبه، وهفضحكم. جايين تنزلوا نعي بعد ما مات؟ مالهاش لزمة. حسبي الله ونعم الوكيل، وأي حاجة تحصل للنادي، تبقى بذمتي وذنب الغلبان اللي مات، اللي كان معاه مراته وعياله".

معاناة سعد محمد مع السرطان

في عام 2018، اكتشف سعد محمد إصابته بسرطان الدم، أثناء إجراء فحوصات طبية، استعدادًا للسفر مع والديه لأداء مناسك العمرة.

وأعلن نادي الزمالك، في عام 2020، التكفل بعلاج سعد محمد، الذي تغلب على المرض في ذلك الوقت، قبل أن يعود إليه في وقت لاحق.

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