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قبل 4 أيام من وفاته.. سعد محمد يهاجم إدارة الزمالك: "ذنبي أنا وشيكا"

12:24 م الخميس 17 أبريل 2025
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كتبت - هند عواد:

انتقد سعد محمد، لاعب الزمالك السابق، مجلس إدارة النادي الأبيض، قبل 4 أيام من وفاته، بسبب وفاة إبراهيم شيكا، ناشئ الزمالك السابق، الذي وافته المنية يوم 12 أبريل بعد صراع مع السرطان.

وقبل 4 أيام من رحيل شيكا، نشر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، نعيًا عبر الصفحة الرسمية للنادي على موقع "فيسبوك".

الزمالك ينعى إبراهيم شيكا_Easy-Resize.com

وكتب سعد محمد في التعليقات: "وإنتوا كنتوا فين أول ما كلمكم؟ عملتوا له بلوك يا مجلس العار! حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، وأنا حقي مش هسيبه، وهفضحكم. جايين تنزلوا نعي بعد ما مات؟ مالهاش لزمة. حسبي الله ونعم الوكيل، وأي حاجة تحصل للنادي، تبقى بذمتي وذنب الغلبان اللي مات، اللي كان معاه مراته وعياله".

سعد محمد ينتقد مجلس إدارة الزمالك قبل وفاته بـ4 أيام_Easy-Resize.com

معاناة سعد محمد مع السرطان

في عام 2018، اكتشف سعد محمد إصابته بسرطان الدم، أثناء إجراء فحوصات طبية، استعدادًا للسفر مع والديه لأداء مناسك العمرة.

وأعلن نادي الزمالك، في عام 2020، التكفل بعلاج سعد محمد، الذي تغلب على المرض في ذلك الوقت، قبل أن يعود إليه في وقت لاحق.

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سعد محمد سعد محمد ينتقد مجلس إدارة الزمالك سبب وفاة سعد محمد الزمالك
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