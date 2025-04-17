بعد رفض مرتضى.. رسالة نارية من نجم الزمالك السابق: "موضوع واتقفل"

كتب- محمد خيري:

وجه أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، رسالة قوية، عبر حسابه الشخصي، في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها النادي الأبيض حاليا.

وكتب أيمن يونس عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "موضوع تصفية النفوس مسألة صعبة بجد ونسبية جدا لأفكار كل واحد".

أضاف: "عموما تحية تقدير لكل واحد حاطط مصلحه الزمالك وتاريخه ومصلحة إسعاد جماهيره فوق أي اعتبار في هذا التوقيت الصعب".

واختتم تصريحاته: "موضوع واتقفل، المهم والأهم هو نادي الزمالك وبس.. شكرا".

جدير بالذكر أن أيمن يونس، وجه الدعوة لجميع رؤساء نادي الزمالك السابقين، في منزله لمبادرة إنقاذ الزمالك، ولكن مرتضى منصور رفض الحضور، مؤكدا أنه لن يجلس مع المجلس الحالي، ويطالبهم بالاستقالة فورا".