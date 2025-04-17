لماذا 20 مايو موعداً لنهائي الكأس بين الزمالك وبيراميدز؟ توضيح هام

كتب- محمد خيري:

حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ليوم 20 مايو المقبل كموعد للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 24-2025.

ووفقا لمصدر داخل اتحاد الكرة، جاء تحديد الموعد كمساهمة فعالة من الاتحاد المصري لكرة القدم في إنهاء الموسم الكروي في موعده الطبيعي مع أول يونيو المقبل لفتح باب القيد للموسم الجديد اعتباراً من ٢ يونيو كما قرر مجلس إدارة الاتحاد في جلسته الأخيرة.

وكانت أندية القسم الأول قد اجتمعت في بداية الموسم الحالي واتفقت حول فكرة الموسم الاستثنائي رغبة منها في إعادة مواعيد بدء وانتهاء الموسم الكروي إلى طبيعتها لما في ذلك من فوائد فنية عليها وعلى المسابقات.

ووأوضح، عندما وضعت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم كل هذه المعطيات في الاعتبار فكان العشرين من مايو هو الموعد المناسب والوحيد الذي يحقق الهدف من إنهاء الموسم في موعده الطبيعي ، لاسيما وأن مواعيد طرفي المباراة النهائية ( بيراميدز والزمالك) صارت مواتية للموعد المحدد وفق ارتباطاتهم في المسابقات الأخرى التي يشاركان فيها، فضلاً عن الانتهاء من تنظيم بطولة مهمة هي كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التي تصدت لها مصر قبل انطلاقها بأيام قليلة.