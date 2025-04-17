مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
16:00

فاركو

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

- -
19:00

المصري

الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد

- -
21:00

ليون

الدوري الأوروبي

آ. فرانكفورت

- -
21:00

توتنهام هوتسبر

دوري المؤتمر الأوروبي

تشيلسي

- -
21:00

ليجيا وارسو

جميع المباريات

إعلان

هل سيطلب الزمالك حكام أجانب لمواجهة بيراميدز؟ رد مفاجئ من الأبيض

11:17 ص الخميس 17 أبريل 2025

صورة أرشيفية لمباراة الزمالك وبيراميدز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، استعدادات فريقه للمباريات المقبلة، في بطولة الدوري المصري، ونهائي الكأس أمام بيراميدز، كاشفا مفاجأة بشأن طلب حكم أجنبي لهذه المباراة.

وقال أحمد سالم في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون": "الدوري المصري وكأس مصر من البطولات الأساسية للزمالك، وسنستعد لمواجهة الكأس أمام بيراميدز بشكل كبير".

أضاف: "بيراميدز فريق مميز فنيًا ولديه قائمة لاعبين قوية وسيستعد هو الآخر دون شك لمباراته أمامنا والزمالك سيستعيد أحمد حمدي والجفالي في مواجهة بيراميدز، بالإضافة إلى عدد من الأسماء المنتظر عودتها من الإصابات وستكتمل الصفوف، حتى نختتم الموسم بالشكل المناسب ونحتفل ببطولة كأس مصر".

وأختتم تصريحاته: "سنرى مدى إمكانية التقدم بطلب لاستقدام حكام أجانب أمام بيراميدز وسننظر في الأمر خلال الفترة المقبلة، وسنرى في اللوائح لمعرفة من يمكنه طلب استقدام الحكام، وإذا استلزم الأمر طلب حكام أجانب بالاتفاق سنبت في الأمر حينها".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك بيراميدز نهائي كأس مصر كأس مصر الزمالك وبيراميدز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل مواجهة صنداونز
لماذا قفز سعر الذهب إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم؟
قائمة أرخص 5 سيارات ملاكي جديدة بمصر 2025
16 صورة.. بدء تدريب سائقي الأتوبيس الترددي على الدائري
مصر تدين المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الأردن
برودة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة