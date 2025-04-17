هل سيطلب الزمالك حكام أجانب لمواجهة بيراميدز؟ رد مفاجئ من الأبيض

كتب- محمد خيري:

كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، استعدادات فريقه للمباريات المقبلة، في بطولة الدوري المصري، ونهائي الكأس أمام بيراميدز، كاشفا مفاجأة بشأن طلب حكم أجنبي لهذه المباراة.

وقال أحمد سالم في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون": "الدوري المصري وكأس مصر من البطولات الأساسية للزمالك، وسنستعد لمواجهة الكأس أمام بيراميدز بشكل كبير".

أضاف: "بيراميدز فريق مميز فنيًا ولديه قائمة لاعبين قوية وسيستعد هو الآخر دون شك لمباراته أمامنا والزمالك سيستعيد أحمد حمدي والجفالي في مواجهة بيراميدز، بالإضافة إلى عدد من الأسماء المنتظر عودتها من الإصابات وستكتمل الصفوف، حتى نختتم الموسم بالشكل المناسب ونحتفل ببطولة كأس مصر".

وأختتم تصريحاته: "سنرى مدى إمكانية التقدم بطلب لاستقدام حكام أجانب أمام بيراميدز وسننظر في الأمر خلال الفترة المقبلة، وسنرى في اللوائح لمعرفة من يمكنه طلب استقدام الحكام، وإذا استلزم الأمر طلب حكام أجانب بالاتفاق سنبت في الأمر حينها".