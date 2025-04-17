مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
16:00

فاركو

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

- -
19:00

المصري

الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد

- -
21:00

ليون

الدوري الأوروبي

آ. فرانكفورت

- -
21:00

توتنهام هوتسبر

دوري المؤتمر الأوروبي

تشيلسي

- -
21:00

ليجيا وارسو

جميع المباريات

إعلان

ثنائي الفريق الأول.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فاركو في كأس عاصمة مصر

10:48 ص الخميس 17 أبريل 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    شباب الأهلي1
  • عرض 12 صورة
    معلول و العش
  • عرض 12 صورة
    علي معلول وحسين الشحات
  • عرض 12 صورة
    علي معلول (1)
  • عرض 12 صورة
    علي معلول (2)
  • عرض 12 صورة
    علي معلول (2)
  • عرض 12 صورة
    على معلول لاعب الأهلي
  • عرض 12 صورة
    عمر الساعي
  • عرض 12 صورة
    عمر الساعي من مباراة الأهلي وفاركو
  • عرض 12 صورة
    عمر الساعي
  • عرض 12 صورة
    عمر الساعي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصراوي:

يخوض فريق الشباب بالنادي الأهلي، مباراة قوية عصر اليوم الخميس، ضد فاركو في الجولة الأخيرة من كأس عاصمة.

موعد موعد مباراة الأهلي وفاركو

تقام مباراة الأهلي وفاركو، في الرابعة عصر اليوم، على ملعب ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من البطولة.

ويقود فريق الأهلي سامر عبد الرحمن المدير الفني لفريق 2005 ويعاونه محمد نجيب، ومن المقرر أن يخوض الفريق المباراة بمجموعة من اللاعبين الشباب، ويقودهم ثنائي الفريق الأول علي معلول وعمر الساعي، بعد استبعادهما منمن قائمة الفريق الأول المسافرة إلى جنوب أفريقيا.

ومن المتوقع أن يخوض الأحمر اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

خط الدفاع: يوسف جمال - معتز محمد - فارس الشافعي - علي معلول

خط الوسط: آدم سمير - يوسف إسلام - أسامة أحمد - عمر الساعي - محمود لبيب

خط الهجوم: محمد زعلوك

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

لم يحقق الأهلي أي فوز في بطولة كأس عاصمة مصر، إذ أنه خسر في الجولة الأولى من إنبي بهدف نظيف، ثم خسر من طلائع الجيش 3-1.

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر، كالآتي:

إنبي: 6 نقاط

طلائع الجيش: 4 نقاط

فاركو: نقطة

الأهلي: 0 نقاط

جدير بالذكر أن الفريق الأول بالنادي الأهلي، سافر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

اقرأ أيضًا:

"تذكروا صحبتي".. وصية سعد محمد قبل وفاته

"في العمرة".. آخر ظهور لسعد محمد قبل وفاته (صورة)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الأهلي وفاركو موعد مباراة الأهلي وفاركو علي معلول عمر الساعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل مواجهة صنداونز
لماذا قفز سعر الذهب إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم؟
قائمة أرخص 5 سيارات ملاكي جديدة بمصر 2025
16 صورة.. بدء تدريب سائقي الأتوبيس الترددي على الدائري
مصر تدين المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الأردن
برودة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة