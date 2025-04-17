ثنائي الفريق الأول.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فاركو في كأس عاصمة مصر

كتب-مصراوي:

يخوض فريق الشباب بالنادي الأهلي، مباراة قوية عصر اليوم الخميس، ضد فاركو في الجولة الأخيرة من كأس عاصمة.

موعد موعد مباراة الأهلي وفاركو

تقام مباراة الأهلي وفاركو، في الرابعة عصر اليوم، على ملعب ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من البطولة.

ويقود فريق الأهلي سامر عبد الرحمن المدير الفني لفريق 2005 ويعاونه محمد نجيب، ومن المقرر أن يخوض الفريق المباراة بمجموعة من اللاعبين الشباب، ويقودهم ثنائي الفريق الأول علي معلول وعمر الساعي، بعد استبعادهما منمن قائمة الفريق الأول المسافرة إلى جنوب أفريقيا.

ومن المتوقع أن يخوض الأحمر اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

خط الدفاع: يوسف جمال - معتز محمد - فارس الشافعي - علي معلول

خط الوسط: آدم سمير - يوسف إسلام - أسامة أحمد - عمر الساعي - محمود لبيب

خط الهجوم: محمد زعلوك

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

لم يحقق الأهلي أي فوز في بطولة كأس عاصمة مصر، إذ أنه خسر في الجولة الأولى من إنبي بهدف نظيف، ثم خسر من طلائع الجيش 3-1.

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر، كالآتي:

إنبي: 6 نقاط

طلائع الجيش: 4 نقاط

فاركو: نقطة

الأهلي: 0 نقاط

جدير بالذكر أن الفريق الأول بالنادي الأهلي، سافر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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