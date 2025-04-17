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بالشباب.. موعد مباراة الأهلي وفاركو والقناة الناقلة

10:19 ص الخميس 17 أبريل 2025
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    احتفال لاعبو فاركو بهدف زهير المترجي في شباك الأهلي
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كتبت-هند عواد:

يستعد الأهلي لمواجهة فاركو، عصر اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من كأس عاصمة مصر.

ويخوض الأهلي مواجهة فاركو بفريق 2005، بعد سفر الفريق الأول إلى جنوب أفريقيا، استعدادا لمواجهة صن داونز، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

تقام مباراة الأهلي وفاركو، في الرابعة عصر اليوم، على ملعب ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من البطولة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو

تنقل مباراة الأهلي وفاركو، على قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري للبطولة، ويدخل الأحمر اللقاء وهو في المركز الأخيرة بالمجموعة الثالثة من المسابقة.

ولم يحقق الأهلي الفوز في بطولة كأس عاصمة مصر، إذ أنه خسر في الجولة الأولى من إنبي بهدف نظيف، ثم خسر من طلائع الجيش 3-1.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

جاء ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر، كالآتي:

إنبي: 6 نقاط

طلائع الجيش: 4 نقاط

فاركو: نقطة

الأهلي: 0 نقاط

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الأهلي فاركو موعد مباراة الأهلي وفاركو كأس عاصمة مصر القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو
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