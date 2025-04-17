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"تذكروا صحبتي".. وصية سعد محمد قبل وفاته

09:27 ص الخميس 17 أبريل 2025
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    سعد محمد
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    سعد محمد ناشئ الزمالك السابق
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    سعد محمد
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كتبت-هند عواد:

توفى سعد محمد لاعب الزمالك السابق، صباح اليوم الخميس، إثر معاناته من مرض السرطان.

وترك سعد محمد وصيته، بشكل مثبت عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بتاريخ 11 أغسطس 2023.

وصية سعد محمد قبل وفاته

كتب سعد محمد: "وصيتي الأولى والأخيرة، حين يتوفاني الله، سامحوني واستروا عيوبي، وادعوا لي بالرحمة والمغفرة، وتذكروا صحبتي ومحبتي لكم دائماً، وإن كنت يوماً أخطأت فسامحوني وانسوا أخطائي وأذكروا أجمل صفاتي".

وأضاف: "وادعوا لي دائما أن يُشفع الله في كل آيه من آيات القرآن، وأسال الله أن تكونوا شاهدين لي جميعاً بالخير، فأنا لا أعلم بأي ساعة كتب الله أن يقبض روحي فيها، فاللهم ارحمني يوم يصلون علي صلاةً لا ركوع لها ولا سجود، وبجناتك اللهم أدخلني، وأسكني الفردوس الأعلى وكل أحبتي في الله من غير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين".

سبب وفاة سعد محمد

في عام 2018، اكتشف سعد محمد إصابته بسرطان الدم، أثناء إجراء فحوصات طبية، استعدادًا للسفر مع والديه لأداء مناسك العمرة.

وأعلن نادي الزمالك، في عام 2020، التكفل بعلاج سعد محمد، الذي تغلب على المرض في ذلك الوقت، قبل أن يعود إليه في وقت لاحق.

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