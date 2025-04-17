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"في العمرة".. آخر ظهور لسعد محمد قبل وفاته (صورة)

09:25 ص الخميس 17 أبريل 2025

سعد محمد

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كتبت-هند عواد:

توفى سعد محمد لاعب الزمالك السابق، صباح اليوم الخميس، إثر معاناته من مرض السرطان.

آخر ظهور لسعد محمد قبل وفاته

كان آخر ظهور لسعد محمد لاعب الزمالك السابق، قبل 17 يوما، عندما نشر صورته محتفلا بعيد الفطر المبارك.

ونشر سعد محمد صورته بتاريخ 30 مارس الماضي، من الحرم المكي أثناء أداء مناسك العمرة، وعلق: "كل عام وأنتم بخير عيد سعيد وعساكم من عواده".

معاناة سعد محمد مع السرطان

في عام 2018، اكتشف سعد محمد إصابته بسرطان الدم، أثناء إجراء فحوصات طبية، استعدادًا للسفر مع والديه لأداء مناسك العمرة.

وأعلن نادي الزمالك، في عام 2020، التكفل بعلاج سعد محمد، الذي تغلب على المرض في ذلك الوقت، قبل أن يعود إليه في وقت لاحق.

سعد محمد

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