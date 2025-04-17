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"والدها الداعم الأكبر وزوجها لاعب كرة يد".. أبرز المعلومات عن عائلة بطلة الاسكواش نور الشربيني

04:27 ص الخميس 17 أبريل 2025
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    إحماء نور الشربيني قبل إحدى المباريات
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    نور الشربيني لاعبة الإسكواش
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    نور الشربيني بطلة الإسكواش
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    تدريب نور الشربيني
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    بورتريه نور الشربيني
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    زوج نور الشربيني
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    النجمة نور الشربيني
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    النجمة نور الشربيني في إحدى مباريات الإسكواش
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    مباراة اسكواش بين نور الشربيني وأمينة عرفي
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    نور الشربيني في مباراة إسكواش
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    نور الشربيني قبل تدريب
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    نور الشربيني مع زوجها على البحر
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    نور الشربيني مع بغباء
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    نور الشربيني مع درع تكريم
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    نور الشربيني مع كأس بطولة_1
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    نور الشربيني وعمرو الحلو (1)
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    نور الشربيني وعمرو الحلو 1 (1)
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    والد نور الشربيني
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تمكنت بطلة الاسكواش المصرية، نور الشربيني، خلال السنوات الماضية من حجز مكانة كبيرة لنفسها وسط نجوم أساطير لعبة الاسكواش، خاصة بعد احتلالها صدارة التصنيف العالمي لفترات طويلة.

وتمتلك صاحبة الـ 29 عاما، العديد من الألقاب والأرقام القياسية في لعبة الأسكواش، أبرزها حصد لقب العالم للاسكواش في 7 مناسبات مختلفة.

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو من عام 2017، بتكريم نور الشربيني في ختام المؤتمر الوطني الرابع للشباب الذي أقيم في الإسكندرية.

أبرز المعلومات عن زوج نور الشربيني

وتزوجت نور الشربيني في 13 يوليو من عام 2024، بعد خطوبة استمرت قرابة عامين، حيث كانت أعلنت عن خطبتها في عام 2022.

ويدعى زوج نور الشربيني بعمرو الحلو، هو لاعب كرة يد سابق في نادي سبورتنج السكندري، بالإضافة إلى عمله كطبيب أسنان.

والحلو من مواليد محافظة الإسكندرية وتلقى دراسته هناك، حتى تخرج من كلية طب الأسنان جامعة الاسكندرية، من ثم قام بعمل عيادة خاصة له بالإسكندرية.

كما أن والدة الحول تعمل كطبيبة أيضًا لكنها تعمل طبيبة نساء وتوليد، على عكس نجلها طبيب الأسنان.

ومارس الحلو لعبة كرة اليد بشكل احترافي، في صفوف فريق سبورتنج السكندري، تمكن من حصد العديد من الألقاب رفقة الفريق.

معلومات عن عائلة نور الشربيني

ويمثل والد نور الشربيني، الداعم الأول والأكبر لأبنته في لعبة الاسكواش، خاصة في ظل حرصه الدائم والمستمر، على التواجد بجانبها في أغلب المنافسات والبطولات التي تخوضها.

وقالت نور في تصريحات سابقة لها، أن والدها هو المعلم الأهم والأفضل بالنسبة لمها والداعم الأول لها في كافة المسابقات التي تخوضها، مشيرة إلى أن وجحوه بجوارها، يكسبها قدر كبير من الراحة والثقة.

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