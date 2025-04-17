كتب - محمد خيري:

أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة المصرية، على أنه لم يتم الانتهاء بشكل كامل حتى الآن من تعديلات قانون الرياضة الجديد.

وقال الشاذلي في تصريحات صحفية: "لم ننتهي من تعديلات قانون الرياضة الجديد بشكل كامل حتى الآن، نحن في مرحلة الإعداد والصياغة، منذ تولي الدكتور أشرف صبحي المسؤولية في 2018، أكد أن قانون 71 لعام 2017 جيد لكن يحتاج لإضافات وهو ما نعمل عليه حاليًا".

وأضاف: "مجلس النواب الجهة الوحيدة لإصدار التشريعات، وستتواجد أثناء الحوار المجتمعي بعد الانتهاء من صياغة القانون، وزارة الشباب والرياضة ورئاسة الوزراء ليست جهة لإجراء التعديلات أو استقبال الاقتراحات بشأن القانون الجديد للرياضة، ومجلس النواب هي الجهة المنوط بها".

وتابع: "هناك جلسات سابقة منذ فترة طويلة عقدت وحضرها الراحل العامري فاروق نائب رئيس الأهلي السابق، وسعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي ومعظم رؤساء الأندية والاتحادات لمناقشة بنود قانون الرياضة الجديد، قمنا بالرد على بيان الأهلي بخطاب رسمي، بأن الوزارة في المراحل النهائية لصياغة القانون ولم ننتهي من الإعداد لمناقشته في حوار مجتمعي".

وأكمل: "قمنا بإخطار النادي الأهلي بالحوار المجتمعي بعد الانتهاء من صياغة قانون الرياضة، ولدي تحفظ على صياغة البيانات التي تصدر من بعض الأندية، أحد الأندية أرسل لرئاسة الوزارة بالحصول على نسخة من القانون الجديد للرياضة وكان هناك مخالفة للبروتوكول، لأنه أصدر بيان للرأي العام قبل وصول خطابه لرئاسة الوزراء".

وواصل: "مخاطبة 1200 نادي أمر صعب، ونفترض أن الوزارة اتفقت مع الأهلي أو الأندية جميعًا على إلغاء بند الـ8 سنوات، وبعد ذلك مجلس النواب رفض، هل سيكون للأهلي أو أي طرف الاعتراض، ليس هناك أي حق لأي مجلس يعمل بعمل تطوعي، في أن يشترط العمل لمدة معينة".

وأردف: "عندما يصلني جواب رسمي من اللجنة الأولمبية الدولية، وكان الدكتور أشرف صبحي يتواجد يومي 14-15 في الجزائر باجتماعات "أنوكا" بتواجد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وأوضح له بأن هناك ترحيب بالتعديلات الجديدة لقانون الرياضة، هناك قلة وعي بالدستور أو القوانين، لا يجوز إصدار أي تشريعات سوى التي تتوافق مع الدستور المصري".

واختتم الشاذلي: "لم يتم حسم الأمور حتى الأن، بشأن نزول أعضاء مجالس الإدارات بعد دوراتهم .. ونحن ليس ضد أحد نهائيا، وتعديلات قانون الرياضة ستكون مناسبة للميثاق الأولمبي، اللجنة الأولمبية الدولية أرسلوا لنا خطاب شكر وأكدوا على ترحيبهم بعقد جلسة معهم، لمناقشة القانون بعد إرسال نسخة باللغة الإنجليزية".

وكان النادي الأهلي، أصدر أمس الأربعاء بيانا رسميا، يجدد فيه طلبه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتدخل حتى يتمكن مجلس إدارة المارد الأحمر بالاطلاع على التعديلات الخاصة بقانون الرياضة الجديد.

وشهدت الفترة الماضية حالة من الجدل الواسعة، بعد إقرار تعديل على قانون الرياضة الصادر عام 2017، منها أن تكون مدة مجلس الإدارة للهيئات الرياضية 4 سنوات ولا يجوز الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.