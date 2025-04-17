كتب - يوسف محمد:

حرص حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على التواصل مع الجزائري أحمد القندوسي لاعب وسط فريق سيراميكا كليوباترا، للاطمئنان على حالته الصحية بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فاركو الأخيرة.

وقام الثنائي حسام حسن المدير الفني للفراعنة وإبراهيم حسن مدير المنتخب، على إجراء اتصال هاتفي مع نجم الوسط الجزائري، للإطمئنان على حالته الصحية.

وأكد كابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب، على أن كل الإمكانيات الطبية الخاصة بالمنتخب المصري متاحة للاعب، خلال فترة إصابته من أجل عودته سريعًا للملاعب.

ووجه القندوسي الشكر للتوأم بسبب حرصهم على معرفة حالته الصحية، معبرًا عن سعادته الكبيرة بهذا الإتصال الهاتفي.

وكان القندوسي، تعرض لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام فاركو ببطولة الدوري المصري، بعد تدخل قوي من ياسين الملاح لاعب فاركو على قدم النجم الجزائري.

وأثبتت الأشعة التي أجراها اللاعب الجزائري، تعرضه لكسر في السابق، مما يعني احتمالية غيابه عن الملاعب لمدة تصل إلى أربعة أشهر.

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