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"بعد قرار مرتضى منصور".. هل تنجح مبادرة إنقاذ الزمالك؟

09:03 ص الخميس 17 أبريل 2025
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يسعى رموز ونجوم نادي الزمالك السابقين، لمساعدة النادي الأبيض من الخروج من الأزمات التي يعاني منها في الفترة الحالية.

نادي الزمالك، ودع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية خلال الأيام الماضية، فضلا عن الأزمة التي يعاني منها حاليا، ورحيل نجمه الأساسي أحمد سيد زيزو للنادي الأهلي، عقب انتهاء عقده ولم يصل لاتفاق مالي مع النادي.

مبادرة لإنقاذ نادي الزمالك

وفي المقابل، دعا أيمن يونس نجم الزمالك السابق، جميع رؤساء النادي السابقين، ورموز النادي، للتجمع في منزله خلال الأيام الماضية، للم شمل النادي، وإزالة جميع الخلافات، من أجل إنقاذ نادي الزمالك وخروجه من الأزمة الحالية.

أيمن يونس دعا من بين الحضور الثلاثي مرتضى منصور وممدوح عباس وحسين لبيب رئيس النادي الحالي، من أجل إزالة الخلافات بينهما.

وكتب أيمن يونس عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي: "ردود أفعال محترمة من الكل تفوق توقعي . .ومازلت أحاول الكلام سهل .. التنفيذ هيبان من التصرفات وهتبان قيمة حب النادي وتقدير الجماهير الوفية وتوديع الخلافات الشخصية.. نادي الزمالك حاليا وفي ظل ظروفه الصعبة الخطيرة .. محتاج على الأقل الاحترام والمساندة والدعم من كل محبيه وعشاقه أتمني يارب".

مرتضى منصور يرفض حضور مبادرة الزمالك

وفي المقابل أعلن مرتضى منصور، رفضه حضور مبادرة إنقاذ الزمالك حيث كتب عبر حسابه الشخصي: "اتصل بي على مدار ال48 ساعة الماضية الكابتن أيمن يونس ودعاني لاجتماع يجمعني بالرموز السابقين والمجلس الحالي، للزمالك، على أن يكون الاجتماع في منزله لوضع حلول للأزمات العنيفة التي يمر بها نادينا وأشعلت غضب الملايين من الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية".

وأضاف: ""وبكل أدب رفضت أن أتواجد في الجلسة ولقد طلب مني مهلة وإرجاء المؤتمر الصحفي حتى يجتمع رموز النادي ويتخذوا القرار المناسب دون صدامات متوقعة".

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