"البطاقة وصلت واللاعب مات".. كيف بدأت وانتهت علاقة بوبيندزا والزمالك؟

توفي الجابوني أرون بوبيندزا، اللاعب الذي ارتبط اسمه بنادي الزمالك خلال الساعات الماضية، وسط العديد من الأقاويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاة بوبيندزا، جاءت مفاجئة للجميع، بعدما سقط من الطابق الحادي عشر في الصين، خلال تواجد ضمن فريق شنجهاي، مع غموض التفاصيل.

ووفقا للتقارير الصحفية، هناك ثلاث فرضيات رئيسية تدرسها السلطات الصينية: الأولى تفترض أن اللاعب أقدم على الانتحار، الثانية أنه سقط عن طريق الخطأ، والثالثة تشير إلى احتمال وجود شجار بينه وبين شقيقه الذي كان معه في الشقة.

كيف بدأت وانتهت علاقة بوبيندزا والزمالك؟

وبدأت علاقة نادي الزمالك مع بوبيندزا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعدما دخل النادي الأبيض في مفاوضات قوية مع النادي، وتم الاتفاق على ارتداء التيشرت الأبيض.

وأعلن نادي الزمالك وصول البطاقة الدولية لـ آرون بوبيندزا يوم 8 سبتمبر عام 2024 ولكن الصفقة لم تكتمل بعد ذلك، بسبب الخلاف مع وكيله الأجنبي، الذي وصف تفاوض الأبيض مع وكيل آخر بعدم الاحترافية.

وفي المقابل، توجه أرون بوبيندزا، لخوض تجربة جديدة مع نادي رابيد بوخارست الروماني، ببطاقة دولية مؤقتة، وبعدها قام نادي الزمالك بتقديم شكوى رسمية ضد اللاعب في الاتحاد الدولي، مطالبا بالحصول على تعويض مادي قدره 2 مليون دولار.

ومع مرور الأيام، تفاجئ الجميع، بهروب الراحل بوبيندزا من الدوري الروماني، لخوض تجربة جديدة في الدوري الصيني، الذي كانت نهايته صباح أمس بالسقوط من الطابق الـ 11.

وفي أول رد من نادي الزمالك، قال عمرو أدهم عضو مجلس إدارة النادي إن ناديه في انتظار موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصوص الشكوى ضد اللاعب الجابوني آرون بوبيندزا، والذي توفي اليوم عن عمر يناهز 28 عاماً.

وأشار عمرو الأدهم إلى أن شكوى النادي كانت تطالب بتعويضات تضامنية بين اللاعب والنادي الروماني الذي كان يلعب له من قبل، وتقدم نادي الزمالك بشكوى ضد اللاعب والنادي الروماني إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم تحت رقم FPSD-17571 ، وكانت الشكوى ما زالت متداولة بلجنة فض المنازعات بـ"فيفا" حتى هذه اللحظة.