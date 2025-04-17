للهروب من خماسية ثالثة.. تحديات تواجه الأهلي ضد صن داونز

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، عصر يوم الأحد المقبل، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويتخذ الأهلي احتياطاته لعدم تكرار نتيجة موسمي 2019 و2023، عندما خسر الأحمر بخماسية في ظروف مشابهة.

الأهلي يسعى لتجنب الخماسية الثالثة

تقام مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، في ظروف مشابهة لنسختي 2019 و2023، إذ أن اللقاء يقام في الثالثة عصرا، التوقيت الذي برر عدلي القيعي مستشار التعاقد السابق بالقلعة الحمراء، قائلا: "الساعة البيولوجية كانت ضد الأهلي في مواجهة صن داونز.

وفي ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019، خسر الأهلي من صن داونز بخماسية نظيفة، في مباراة أقيمت في الثالثة عصرا بجنوب أفريقيا، ولم يكن فوز الأهلي بهدف نظيف في مباراة العودة كافيا للتأهل إلى نصف النهائي، ليودع البطولة مبكرا.

وتكررت نتيجة الخماسية، في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023، عندما خسر الأهلي بنتيجة 5-2، في مباراة أقيمت في الثانية ظهرا.

تحديات تواجه الأهلي قبل مواجهة صن داونز

يواجه الأهلي 3 تحديات قبل مباراة صن داونز الحاسمة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إذ أن الفريق عائدا من تعثر ضد بيراميدز في الدوري المصري بالتعادل 1-1، ليبتعد الأخير بصدارة ترتيب المسابقة.

كما يواجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، تحديا، إذ أنه تعرض لانتقادات من الجماهير بسبب وضع الفريق في الدوري المصري، إضافة إلى المطالبة برحيله حال الهزيمة من صن داونز.

والتحدي الثالث الذي يواجه الأهلي خلال مباراة صن داونز، توقيت المباراة التي تقام في الثالثة عصرا، وتكون درجة الحرارة في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا وقت المباراة، 22 درجة مئوية، فيما يصل معدل الرطوبة إلى 45%.

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