إعلان حكم مباراة الأهلي وفاركو غدًا بكأس عاصمة مصر

كتب- محمد عبدالهادي:

أستقرت لجنة الحكام المصرية، على الطاقم التحكيمي للمباراة المنتظرة بين فريقي الأهلي وفاركو، والتي تجمع بينهما غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وفاركو على ستاد السلام، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

من هو حكم مباراة الأهلي وفاركو بكأس العاصمة؟

من المقرر أن يقود مباراة الأهلي وفاركو تحكيميًا الحكم الدولي محمود ناصف كحكم ساحة، ويعاونه كل من أسامة عبد اللطيف مساعد أول، ومحمد سعيد شيكا مساعد ثانٍ، بينما يتولى السيد منير مهمة الحكم الرابع.

أما غرفة تقنية الفيديو (VAR)، فيديرها الحكم مصطفى مدحت، ويعاونه أحمد بكر كحكم فيديو مساعد.

جدير بالذكر أن الأهلي يشارك في هذه بطولة كأس عاصمة مصر هذا الموسم بفريق 2005 بقيادة مدربه سامر أبو الخير وذلك بعدما ودعها بالخسارة من طلائع الجيش وإنبي.