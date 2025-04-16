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رسميًا.. تحديد موعد نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

10:15 م الأربعاء 16 أبريل 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
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كتب- محمد عبدالهادي:

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا على موعد إقامة المباراة النهائية من بطولة كأس مصر للموسم الجاري، والتي تجمع بين فريقي الزمالك وبيراميدز.

وأعلن الحساب الرسمي للإتحاد المصري بيانًا جاء كالتالي:

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة نهائي كأس مصر للموسم 2024-2025، بين فريقي بيراميدز والزمالك يوم 20 مايو المقبل.

وأكد الاتحاد المصري في بيانه أن ادارة المسابقات ستحدد في وقت لاحق ملعب المباراة وكافة الترتيبات الخاصة بها.

جدير بالذكر أن الزمالك تأهل للمباراة النهائي بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف واحد، ليضمن الصعود إلى نهائي البطولة، فيما تمكن بيراميدز من الصعود إلى الدور ذاته بعد الفوز على البنك الأهلي بأربعة أهداف دون مقابل.

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