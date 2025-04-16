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"بعد التغيب عن المران".. تحرك رسمي من الزمالك ضد أحمد سيد زيزو

10:08 م الأربعاء 16 أبريل 2025
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    أحمد زيزو لاعب الزمالك
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    زيزو لاعب الزمالك
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    احتفال زيزو مع إمام عاشور (3)
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    احتفال زيزو مع إمام عاشور وفتوح (2)
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كتب - مراسل مصراوي:

أرسل نادي الزمالك اليوم الأربعاء، خطابًا رسميًا بعلم الوصول إلى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أحمد سيد زيزو، لإبلاغه بالتغيب عن المران منذ عدة أيام.

وأعلن نادي الزمالك، أنه قام بإرسال خطاب مسجل بعلم الوصول إلى أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لإخطاره بالتغيب عن حضور التدريبات والمباريات منذ يوم 10 أبريل الجاري، وإبلاغه بالعقوبات الموقعة عليه بسبب هذا الغياب.

وأشار النادي، عبر بيان رسمي صادر اليوم، أن هذا يعد أول تحرك رسمي بشأن موقفه تجاه أحمد مصطفي محمد سيد "زيزو" لاعب الفريق، كمال أخطر الفارس الأبيض اللاعب بخطاب مسجل بعلم الوصول، بموعد استدعائه للتحقيق معه والمقرر يوم السبت المقبل في مقر النادي.

ولم يكتفِ الفارس الأبيض بإبلاغ اللاعب فقط، بل قام بإرسال خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره فيه بتغيب اللاعب عن التدريبات والمباريات رغم استمرار عقده مع الفريق حتي نهاية الموسم الجاري.

وأكد الفارس الأبيض في بيانه للاتحاد المصري، أن هذا الغياب يعد مخالفاً لبنود عقده مع النادي، كما يخالف اللوائح والقوانين المنظمة المعمول بها داخلياً وخارجياً.

أزمة تجديد عقد زيزو مع الزمالك

وبات أحمد سيد زيزو، قريبا من الانتقال إلى النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، بعد نهاية تعاقده مع الفارس الأبيض.

وكشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن اللاعب صاحب ال 29 عاما، أنهى اتفاقه مع المارد الأحمر للانضمام إلى الفريق بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعقد لمدة 4 سنوات.

وينتهي عقد زيزو مع الفارس الأبيض بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، مما يعني أنه يحق له التوقيع لأي فريق خلال الفترة الحالية.

موقف الزمالك تجاه زيزو بعد اقترابه من الأهلي

وكان نادي الزمالك أعلن في وقت سابق، تحويل اللاعب صاحب ال 29 عاما إلى التحقيق، بسبب التصريحات التي أدلى بها تجاه النادي ومجلس إدارته.

وخاض اللاعب خلال الموسم الحالي رفقة نادي الزمالك 31 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

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