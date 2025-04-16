مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

سموحة

0 1
16:00

الزمالك

كأس رابطة الأندية

الإسماعيلي

2 0
19:00

الاتحاد السكندري

كأس رابطة الأندية

حرس الحدود

2 0
19:00

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

0 0
21:00

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

0 0
21:00

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

4 0
20:30

كريستال بالاس

جميع المباريات

إعلان

بيسيرو: كنا نستحق تسجيل أكثر من هدف أمام سموحة.. وسعيد بأداء لاعبي الفريق

07:54 م الأربعاء 16 أبريل 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وسموحة (10)
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وسموحة (11)
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وسموحة (7)
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وسموحة (1)
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وسموحة (2)
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وسموحة (3)
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وسموحة (8)
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وسموحة (4)
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وسموحة (13)
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وسموحة (6)
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وسموحة (9)
  • عرض 17 صورة
    جوزيه بيسيرو
  • عرض 17 صورة
    جوزيه بيسيرو
  • عرض 17 صورة
    جوزيه بيسيرو
  • عرض 17 صورة
    جوزيه بيسيرو
  • عرض 17 صورة
    جوزيه بيسيرو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك، على أن لاعبو الفريق في كانوا في حاجة إلى راحة أطول قبل مباراة اليوم أمام سموحة، كان من الأفضل خوض المباراة غدا الجمعة.

وكان نادي الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره سموحة، بنتيجة هدف دون مقابل، في إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة كأس عاصمة مصر.

وقال بيسيرو في تصريحات عقب نهاية المباراة: "كان من الممكن لعب المباراة غدا، لمنح اللاعبين راحة بشكل أكبر، لا بد أن يضع المسؤولين عن الكرة المصرية الإجهاد الذي يتعرض له اللاعبين، في حساباتهم حتى يتمكن اللاعبين من الحصول على راحة أطول".

وأضاف: "هناك أكثر من لاعب ظهروا بشكل جيد في مباراة الفريق اليوم، على الرغم من لعبهم لمدة 90 دقيقة في مباراة حرس الحدود الماضية بالدوري، مثل صلاح مصدق، محمد شحاتة ومحمود بنتايك".

وتابع: "الزمالك كان يستحق تسجيل أكثر من هدف في مباراة اليوم، وقدمنا مباراة مميزة وكنا الأفضل طوال اللقاء، وكان من الأفضل أن تقام المباراة يوم الخميس بدلا من اليوم، لمنح الفريق راحة أطول مثل المنافسين".

واختتم المدير الفني تصريحاته:"سعيد بأداء اللاعبين في المباراة والقتال حتى النهاية لضمان الصعود إلى الدور المقبل ولكن هذه هي كرة القدم في النهاية".

وبالرغم من الفوز الذي حققه الفارس الأبيض في مباراة اليوم على حساب سموحة، إلا أن الفريق ودع البطولة من دور المجموعات، بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة الأولى.

ولعب الزمالك في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، رفقة كلا من: "سموحة، بتروجيت، مودرن سبورت والجونة".

أقرأ أيضًا:

الأهلي يوجه طلبًا رسميًا لمجلس الوزراء بخصوص قانون الرياضة الجديد

بيسيرو بعد الخروج من كأس العاصمة: أشعر بالضيق وضغط المباريات أثر علينا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جوزيه بيسيرو آخر أخبار نادي الزمالك كأس عاصمة مصر مباراة الزمالك وسموحة فوز الزمالك على سموحة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل مواجهة صنداونز
لماذا قفز سعر الذهب إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم؟
قائمة أرخص 5 سيارات ملاكي جديدة بمصر 2025
16 صورة.. بدء تدريب سائقي الأتوبيس الترددي على الدائري
مصر تدين المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الأردن
برودة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة