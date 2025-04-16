بيسيرو: كنا نستحق تسجيل أكثر من هدف أمام سموحة.. وسعيد بأداء لاعبي الفريق

كتب - يوسف محمد:

أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك، على أن لاعبو الفريق في كانوا في حاجة إلى راحة أطول قبل مباراة اليوم أمام سموحة، كان من الأفضل خوض المباراة غدا الجمعة.

وكان نادي الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره سموحة، بنتيجة هدف دون مقابل، في إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة كأس عاصمة مصر.

وقال بيسيرو في تصريحات عقب نهاية المباراة: "كان من الممكن لعب المباراة غدا، لمنح اللاعبين راحة بشكل أكبر، لا بد أن يضع المسؤولين عن الكرة المصرية الإجهاد الذي يتعرض له اللاعبين، في حساباتهم حتى يتمكن اللاعبين من الحصول على راحة أطول".

وأضاف: "هناك أكثر من لاعب ظهروا بشكل جيد في مباراة الفريق اليوم، على الرغم من لعبهم لمدة 90 دقيقة في مباراة حرس الحدود الماضية بالدوري، مثل صلاح مصدق، محمد شحاتة ومحمود بنتايك".

وتابع: "الزمالك كان يستحق تسجيل أكثر من هدف في مباراة اليوم، وقدمنا مباراة مميزة وكنا الأفضل طوال اللقاء، وكان من الأفضل أن تقام المباراة يوم الخميس بدلا من اليوم، لمنح الفريق راحة أطول مثل المنافسين".

واختتم المدير الفني تصريحاته:"سعيد بأداء اللاعبين في المباراة والقتال حتى النهاية لضمان الصعود إلى الدور المقبل ولكن هذه هي كرة القدم في النهاية".

وبالرغم من الفوز الذي حققه الفارس الأبيض في مباراة اليوم على حساب سموحة، إلا أن الفريق ودع البطولة من دور المجموعات، بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة الأولى.

ولعب الزمالك في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، رفقة كلا من: "سموحة، بتروجيت، مودرن سبورت والجونة".

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