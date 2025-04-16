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الأهلي يوجه طلبًا رسميًا لمجلس الوزراء بخصوص قانون الرياضة الجديد

07:30 م الأربعاء 16 أبريل 2025
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    محمود الخطيب رئيس الأهلي
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    محمود الخطيب رئيس الأهلي
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    الدكتور مصطفى مدبولي
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    الدكتور مصطفى مدبولي
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    الدكتور مصطفي مدبولي (1)
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    الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي
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كتب - يوسف محمد:

أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا اليوم، يطالب يجدد فيه طلبه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتدخل حتى يتمكن مجلس إدارة المارد الأحمر بالاطلاع على التعديلات الخاصة بقانون الرياضة الجديد.

وجاء نص بيان النادي الأهلي كالتالي: "جدد النادي طلبه المقدم إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ودعوته للتدخل حتى يستطيع النادي الأهلي الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح".

وأضاف: "الدعوة إلى حوار مجتمعي يضمن توافق هذه التعديلات مع الدستور المصري والمعايير الدولية والميثاق الأولمبي، وذلك في إطار الحرص الكامل للدولة المصرية، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على العمل بكل الشفافية في كافة الملفات التي تخدم الصالح العام".

وتابع: "جاء تجديد طلب النادي انطلاقًا من ثقته الكبيرة في حرص معالي رئيس الوزراء على مستقبل الرياضة المصرية، بعد خطاب اللجنة الأولمبية الدولية مؤخرًا إلى وزير الرياضة، والتي طلبت فيه نسخة من تعديلات قانون الرياضة، للتأكيد على توافقها مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية، قبل إحالة التعديلات للبرلمان المصري للتصويت عليها، في الوقت الذي لا يزال فيه وزير الرياضة يفرض السرية التي تثير علامات الاستفهام حول هذه التعديلات، والتي تم التحفظ على غالبيتها من جانب العديد من الجهات المعنية".

وكان النادي الأهلي، أرسل في وقت سابق بيانا رسميا إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يطلب فيه الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة والدعوة إلى حوار مجتمعي.

وشهدت الفترة الماضية حالة من الجدل الواسعة، بعد إقرار تعديل على قانون الرياضة الصادر عام 2017، منها أن تكون مدة مجلس الإدارة للهيئات الرياضية 4 سنوات ولا يجوز الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.

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