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بيسيرو بعد الخروج من كأس العاصمة: أشعر بالضيق وضغط المباريات أثر علينا

07:14 م الأربعاء 16 أبريل 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

عبر المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لفريق الزمالك، عن عدم رضاه بنتيجة الفريق أمام سموحة، في اللقاء الذي أقيم اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وفاز الزمالك بهدف نظيف على سموحة، ولكنه ودع البطولة بعدما أحتل المركز الثالث في المجموعة التي تصدرها كل من بتروجيت ومودرن سبورت.

وقال بيسيرو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الفريق كان بإمكانه تحقيق الفوز بنتيجة أكبر تمنح الفريق بطاقة التأهل لدور الثمانية".

وأضاف:" أشعر بالضيق بالطبع بسبب الفوز بهدف وحيد، وعدم التمكن من تسجيل الهدف الثاني الذي كان سيمنحنا بطاقة التأهل للدور التالي".

واختتم بيسيرو قائلاً: "ليس من العدل أن يخوض الفريق مباراتين في أقل من ٧٢ ساعة، كما أن تغيير موعد المباراة وإقامتها في توقيت مختلف عن المباريات السابقة أثر على اللاعبين والجهاز الفني".

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