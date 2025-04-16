بسبب رمضان صبحي.. بيان رسمي من لجنة مكافحة المنشطات المصرية

كتب- محمد عبدالهادي:

أصدرت اللجنة المنظمة لمكافحة المنشطات المصرية ، بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء، حول قضية اللاعب رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز بعد الأنباء التي ترددت عنه في الساعات الماضية.

وكانت بعض المواقع الإلكترونية قد تداولت أنباء عن وجود مستجدات في قضية اللاعب رمضان صبحي، مما دفعها للخروج ببيان رسمي لنفي تلك الأقاويل.

وجاء نص بيان المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات:

المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تنفي ما أُثير في أحد المواقع الإلكترونية، بشأن تطورات قضية رمضان صبحي لاعب بيراميدز المنظورة أمام المحكمة الرياضية الدولية.

وتدعو المنظمة جميع المهتمين، مراجعة موقع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات للتأكد من عدم صحة هذه المعلومات.

وتؤكد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن القضية مازالت قيد التحقيقات حسب الخطوات القانونية واللائحية التي تحددها المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

وتنفي المنظمة ما أثير بشأن أي مخاطر على الرياضة المصرية من ناحية مكافحة المنشطات، وتؤكد أن تصنيف مصر يأتي بين أعلى المنظمات الملتزمة حول العالم.

وتهيب المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، بالسادة الإعلاميين والصحفيين تحري الدقة ومراجعة المنظمة في أي أخبار أو معلومات بشأن قضايا مكافحة المنشطات نظرًا لأهميتها وحساسيتها.