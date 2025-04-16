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"قبل مواجهة المصري".. أول قرار من بيسيرو المدير الفني للزمالك بعد الفوز على سموحة

07:04 م الأربعاء 16 أبريل 2025
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  • عرض 15 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وسموحة
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كتب - يوسف محمد:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية لمدة أربعة أيام، بعد الفوز على سموحة ببطولة كأس عاصمة مصر.

وكان نادي الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره سموحة بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وجاء سبب منح لاعبي الفارس الأبيض راحة من التدريبات لمدة 4 أيام، إلى عدم ارتباط الفريق بأي مباريات رسمية خلال الفترة المقبلة، حتى يوم 1 مايو المقبل، حينما يلاقي المصري في الدوري المصري.

ويعود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى التدريبات الجماعية يوم الإثنين المقبل استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي بالدوري.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الفارس الأبيض لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي، يوم 1 مايو المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمرحلة الختامية لبطولة الدوري المصري.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 38 نقطة، فيما يأتي المصري في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة.

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