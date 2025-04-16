كتب - يوسف محمد:

اختتمت اليوم الأربعاء الموافق 16 أبريل الجاري، منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى لبطولة كأس عاصمة مصر.

وشهدت مباريات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى لبطولة كأس عاصمة مصر اليوم، إقامة مباراتين، الأولى انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف بين فريقي مودرن سبورت والجونة، فيما حقق الزمالك الفوز على حساب نظيره سموحة بهدف دون مقابل.

وضمن فريق مودرن سبورت الصعود إلى الدور المقبل من البطولة، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة خلف فريق بتروجيت المتصدر، الذي ضمن الصعود من الجولة الماضية.

وعلى الجانب الآخر ودع الزمالك البطولة، عقب احتلاله المركز الثالث بالمجموعة برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن فريق مودرن سبورت صاحب المركز الثاني.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

1- بتروجيت.. 12 نقطة.

2- مودرن سبورت.. 5 نقاط.

3- الزمالك.. 5 نقاط.

4- الجونة.. 5 نقاط.

5- سموحة.. دون أي نقاط.

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