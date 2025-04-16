مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

سموحة

0 1
16:00

الزمالك

كأس رابطة الأندية

الإسماعيلي

0 0
19:00

الاتحاد السكندري

كأس رابطة الأندية

حرس الحدود

0 0
19:00

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
21:00

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
21:00

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
20:30

كريستال بالاس

جميع المباريات

إعلان

"بعد فوز الفارس الأبيض".. ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

06:41 م الأربعاء 16 أبريل 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وسموحة (4)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وسموحة (1)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وسموحة (7)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وسموحة (11)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وسموحة (13)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وسموحة (12)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وسموحة (2)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وسموحة (3)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وسموحة (8)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وسموحة (6)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وسموحة (9)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

اختتمت اليوم الأربعاء الموافق 16 أبريل الجاري، منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى لبطولة كأس عاصمة مصر.

وشهدت مباريات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى لبطولة كأس عاصمة مصر اليوم، إقامة مباراتين، الأولى انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف بين فريقي مودرن سبورت والجونة، فيما حقق الزمالك الفوز على حساب نظيره سموحة بهدف دون مقابل.

وضمن فريق مودرن سبورت الصعود إلى الدور المقبل من البطولة، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة خلف فريق بتروجيت المتصدر، الذي ضمن الصعود من الجولة الماضية.

وعلى الجانب الآخر ودع الزمالك البطولة، عقب احتلاله المركز الثالث بالمجموعة برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن فريق مودرن سبورت صاحب المركز الثاني.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

1- بتروجيت.. 12 نقطة.

2- مودرن سبورت.. 5 نقاط.

3- الزمالك.. 5 نقاط.

4- الجونة.. 5 نقاط.

5- سموحة.. دون أي نقاط.

أقرأ أيضًا:

"بعد الفوز على سموحة".. موعد مباراة الزمالك المقبلة بالدوري

"بيبو يشكر وزير الداخلية".. الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل مواجهة صنداونز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك وسموحة كأس عاصمة مصر ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر نادي الزمالك أخر أخباتر نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"قبل مواجهة المصري".. أول قرار من بيسيرو المدير الفني للزمالك بعد الفوز على سموحة

إعلان

إعلان

الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل مواجهة صنداونز
لماذا قفز سعر الذهب إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم؟
قائمة أرخص 5 سيارات ملاكي جديدة بمصر 2025
16 صورة.. بدء تدريب سائقي الأتوبيس الترددي على الدائري
مصر تدين المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الأردن
برودة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة