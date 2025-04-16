كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على حساب نظيره سموحة بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وبهذه النتيجة رفع الفارس الأبيض رصيده من النقاط في المجموعة الأولى بالبطولة، إلى النقطة رقم 6 في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما استمر سموحة في المركز الأخير بجدول الترتيب دون رصيد من النقاط.

ويشارك الزمالك في المجموعة الأولى بكأس عاصمة مصر رفقة كلا من: "سموحة، الجونة، مودرن سبورت وبتروجيت".

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الزمالك لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي، يوم 1 مايو المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمرحلة الختامية لبطولة الدوري المصري.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 38 نقطة، فيما يأتي المصري في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة.

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