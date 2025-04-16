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"بيبو يشكر وزير الداخلية".. الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل مواجهة صنداونز

05:08 م الأربعاء 16 أبريل 2025

جماهير الناددي الأهلي (1)

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كتب- مصراوي:

أعلن النادي الأهلي موافقة الجهات الأمنية على حضور الجماهير بشكل كامل في مباراة العودة أمام صنداونز في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووجه مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، الشكر إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وكل القيادات الأمنية، على تلبية طلب النادي بالموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في مباراة الإياب للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وصن داونز بطل جنوب إفريقيا، والمحدد لها الجمعة 25 أبريل الجاري باستاد القاهرة.

ووفقا للموقع الرسمي للأهلي، عبر مجلس الإدارة عن خالص تقديره لرجال الأمن وجهودهم الكبيرة، وما يتحملونه من مسؤوليات تعكس دورهم البارز في كل المواقف، وتأمين سلامة كافة عناصر المباراة، والخروج بها بالشكل الذي يليق بمكانة مصر الرياضية في المحافل القارية.

كما خص النادي بالشكر شركة تذكرتي على دورها المميز، خاصًة في مثل هذه المباريات الكبرى، وتعاونها الواضح للتسهيل على الجماهير.

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