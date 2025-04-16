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هل سقط حق الأبيض؟.. رد عاجل من الزمالك حول وفاة بوبيندزا

03:32 م الأربعاء 16 أبريل 2025
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    أرون بوبيندزا يسجل أول أهدافه مع برابيد بوخارست الروماني1
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    أرون بوبيندزا 1
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    أرون بوبيندزا يسجل أول أهدافه مع برابيد بوخارست الروماني
  • عرض 18 صورة
    أرون بوبيندزا يسجل أول أهدافه مع برابيد بوخارست الروماني4
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    أرون بوبيندزا يسجل أول أهدافه مع برابيد بوخارست الروماني2
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    بوبيندزا بقميص رابيد الروماني
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    بوبيندزا لاعب رابيد الروماني
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    بوبيندزا لاعب رابيد الروماني
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    إعلان الزمالك التعاقد مع بوبيندزا
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    الجابوني أرون بوبيندزا
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    أرون بوبيندزا الجابوني
  • عرض 18 صورة
    أرون بوبيندزا
  • عرض 18 صورة
    أرون بوبيندزا الجابوني
  • عرض 18 صورة
    الجابوني أرون بوبيندزا
  • عرض 18 صورة
    أرون بوبيندزا
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كتب- محمد خيري:

قال عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن ناديه في انتظار موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصوص شكوى النادي ضد اللاعب الجابوني آرون بوبيندزا، والذي توفي اليوم عن عمر يناهز 28 عاماً.

وأشار عمرو أدهم في تصريح للمركز الإعلامي لنادي الزمالك إلى أن شكوى النادي كانت تطالب بتعويضات تضامنية بين اللاعب والنادي الروماني الذي كان يلعب له من قبل، وتقدم نادي الزمالك بشكوى ضد اللاعب والنادي الروماني إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم تحت رقم FPSD-17571 ، وكانت الشكوى ما زالت متداولة بلجنة فض المنازعات بـ"فيفا" حتى هذه اللحظة.

وأوضح عضو مجلس الإدارة أنه لم يتحدث لأي من وسائل الإعلام للتعليق على موقف نادي الزمالك مفضلاً أن يكون كلامه بشكل رسمي بعد التواصل مع المحامي المكلف بمتابعة القضية للوقوف على موقف الزمالك بشكل قانوني.

وكان الزمالك تعاقد مع اللاعب آرون بوبيندزا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قبل أن يتراجع عن إتمام التعاقد، وآخر نادي لعب معه هو تشجيانج الصيني.

وتوفي آرون بوبيندزا اليوم الأربعاء في الصين إثر حادث سقوط من مكان مرتفع بأحد المباني السكنية .

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