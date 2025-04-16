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"الزمالك ليس هفأ".. هشام يكن يعلق على أزمة الـ3 نقاط

03:05 م الأربعاء 16 أبريل 2025
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كتبت-هند عواد:

علق هشام يكن لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أزمة مباراة القمة التي انسحب منها الأهلي، لعدم وجود طاقم تحكيم أجنبي.

وقال هشام يكن في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "الزمالك يجب أن يتمسك بخصم 3 نقاط من الأهلي، هذا أمر لا رجعة فيه ولا بديل عن هذا الكلام، يجب أن يضمن حقه أو يلوح بالانسحاب".

وأضاف: "الزمالك ليس "هفأ"، وعندما انسحب تم خصم 3 نقاط منه، هذه لوائح يجب أن تطبق على الجميع".

واختتم هشام يكن: "وإذا وافق الزمالك على تطبيق اللائحة وسمح بعدم خصم 3 نقاط من الأهلي، أي شيء بعد ذلك، سينفذه الزمالك والأهلي، وسيكون الزمالك أضاع حقه".

أزمة مباراة القمة

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اعتماد نتيجة مباراة القمة باعتبار الزمالك فائزا بنتيجة 3-0، وفقا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة، مع خصم 3 نقاط من الأهلي بخلاف نقاط المباراة مع تحمل الأخير كافة الخسائر.

وتظلم النادي الأهلي على قرار خصم الثلاث نقاط منه، ومن المقرر أن تعقد لجنة التظلمات اجتماعا، يوم الخميس 24 أبريل الحالي، للبت في التظلم.

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أزمة مباراة القمة انسحاب الأهلي خصم 3 نقاط من الأهلي الزمالك
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