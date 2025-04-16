منسي والجزيري في الهجوم.. بيسيرو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة
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كتب-محمد خيري:
أعلن البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة سموحة، في الجولة الرابعة والأخيرة من كأس عاصمة مصر.
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى: محمد صبحي
خط الدفاع: مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - صلاح مصدق.
خط الوسط: محمود بنتايك - أحمد محمود - محمد شحاتة - محمود جهاد - سيف جعفر
خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي
ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: محمود الشناوي وأحمد حسام وأحمد فتوح ومحمد حمدي ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومصطفى شلبي وأيمن أمير عبد العزيز.
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