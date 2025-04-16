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"نادي بطولات وكبير".. هشام يكن يتحدث عن حظوظ الزمالك ضد سموحة

02:31 م الأربعاء 16 أبريل 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    تدريبات الزمالك قبل مباراة سموحة
  • عرض 8 صورة
    تدريبات الزمالك قبل مباراة سموحة
  • عرض 8 صورة
    تدريبات الزمالك قبل مباراة سموحة
  • عرض 8 صورة
    تدريبات الزمالك قبل مباراة سموحة
  • عرض 8 صورة
    تدريبات الزمالك قبل مباراة سموحة
  • عرض 8 صورة
    تدريبات الزمالك قبل مباراة سموحة
  • عرض 8 صورة
    تدريبات الزمالك قبل مباراة سموحة
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كتبت-هند عواد:

أكد هشام يكن لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، على ضرورة فوز الزمالك على سموحة بعد قليل، للمنافسة على لقب كأس عاصمة مصر.

وقال هشام يكن في تصريحات خاصة لمصراوي: "الزمالك يجب أن يبدأ التركيز في التدعيمات ويعتمد على الناشئين، وأرى أن عبدالله السعيد لاعبا محترفا ولم يتأثر نفسيا بالوضع الراهن، وأمامه عام واحد يجب على الزمالك الاستفادة من وجوده قدر الإمكان".

واختتم هشام يكن: "الزمالك نادي بطولات وكبير، وعندما يلعب في بطولة كأس عاصمة مصر، يعني أنه لا بديل عن الفوز وأي شيء آخر لا يجب أن يحدث".

موعد مباراة الزمالك وسموحة

يواجه الزمالك نظيره سموحة، في الرابعة عصر اليوم على ستاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الرابعة والأخيرة من كأس عاصمة مصر.

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