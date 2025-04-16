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"عودة رمضان وغياب إبراهيم عادل".. قائمة بيراميدز في رحلة جنوب أفريقيا

02:25 م الأربعاء 16 أبريل 2025
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    بيراميدز ضد الجيش الملكي (1)
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    مباراة بيراميدز وإنبي
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    مباراة بيراميدز وإنبي
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    مباراة بيراميدز وإنبي
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    مباراة بيراميدز وإنبي
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كتب- محمد خيري:

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بايرتس في السادسة من مساء السبت على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسوف تشهد القائمة عودة رمضان صبحي عقب غيابه عن المباراة الماضية أمام الأهلي في الدوري للإصابة، بينما يستمر غياب إبراهيم عادل لعدم شفائه الكامل.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي.

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

وتغادر بعثة بيراميدز ظهر اليوم من مطار القاهرة في طريقها إلى جوهانسبرج على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي، في رحلة مدتها 9 ساعات حتى الوصول في الساعات الأولى من الصباح إلى جنوب أفريقيا.

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بيراميدز فريق بيراميدز دوري أبطال أفريقيا أورلاندو قائمة بيراميدز رمضان صبحي إبراهيم عادل
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