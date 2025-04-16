هشام يكن لمصراوي: "أزمة زيزو تؤثر على لاعبي الزمالك نفسيا"

كتبت-هند عواد:

تحدث هشام يكن مدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن سبب تراجع أداء الأبيض خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن أزمة زيزو مؤثرة.

وقال هشام يكن في تصريحات خاصة لمصراوي: "أداء الزمالك به تخبطات، نتيجة اهتزاز العنصر النفسي للاعبين، وهذا شيء أساسي للاعبي كرة القدم، فإذا كان اللاعب في مزاج سيء ولديه مشكلة، ينزل إلى الملعب ولا يؤدي، لأن التوتر يجعله لا يتقن اللعب والأداء".

وأضاف: "لا يوجد تفاهم بين اللاعبين، ونرى اللاعب يهدر أمام المرمى، كل هذه توترات تؤثر على الأداء، وظروف تجديد اللاعبين والوقت الطويل للتجديد، كلها أسباب تجعل اللاعبين يفقدون التركيز في الملعب، وأزمة زيزو تؤثر على اللاعبين نفسيا".

واختتم هشام يكن: "دائما لا ننظر إلى نفسية اللاعبين، الأمر ليس فقط 11 لاعبا داخل الملعب، وسيكون الحل بقعد جلسات معهم واللعب بطريقة تناسبهم، الزمالك يلعب بطريقة غير مفهومة إلى اللاعبين، بسبب عددهم".

أزمة زيزو مع الزمالك

يرحل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك عن صفوف الأبيض، بنهاية الموسم الحالي، بعد انتهاء عقده وعدم التوصل إلى اتفاق، على أن ينتقل إلى الغريم التقليدي النادي الأهلي ، في صفقة انتقال حر.

وأعلن الزمالك تحويل زيزو إلى التحقيق، بسبب تصريحاته التي وصفها النادي بـ"المسيئة"، إلا أن اللاعب لم يحضر التحقيق وتغيب عن المران.

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