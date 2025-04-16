"الزمالك تقدم بشكوى لهبوط الأهلي للدرجة الرابعة؟".. رد ناري من أحمد شوبير

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي، حقيقة تأجيل جلسة الاستئناف، الخاصة بالنظر في شكوى الزمالك، لخصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي في نهاية الموسم، على خلفية انسحابه من مباراة القمة.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "أمبارح كلام تردد أنه تم تأجيل اجتماع لجنة الاستئناف لأجل غير مسمى، لبحث شكوى الزمالك والأهلي وبيراميدز، الخاصة بنتيجة مباراة القمة، التي لم يلعبها الأهلي".

أضاف: "طيب يا جماعة جبتم الكلام ده منين؟، أصل يوم 24 ده أجازة رسمي، طب مهو ممكن تتعمل يوم 23 أو 25 أو أول الشهر، يعني هي أزمة مش صعبة خالص".

وأكمل: "فيه ورق أمام لجنة الاستئناف هتنظره وتدي قرار، سهلة جدا، هو انتم ليه مصعبين الدنيا".

وأوضح: "الزمالك تقدم بشكوى لهبوط النادي الأهلي للدرجة الرابعة، لن يحدث ولم يحدث ومش هتمشي كدا ولا بالشكل ده ولا بالطريقة دي".

واختتم تصريحاته: "بقول يا أهل الكورة ويا أهل الإعلام، دماغنا وجعنا، وتعبنا وحصلنا إزعاج من كتر الكلام والعلية بقت صعبة جدا".