بعد مكالمة الوزير.. رد ناري من مرتضى منصور على طلب رموز الزمالك

كتب- محمد خيري:

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رفضه التواجد في جلسة مع رموز نادي الزمالك، بعد دعوة من أيمن يونس، نجم الأبيض السابق، بجانب تواصله هاتفيا من الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك": "تواصل معي بالأمس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واحتفظ لنفسي بتفاصيل المحادثة لأنها ليست للنشر كما اتصل بي علي مدار ال48 ساعة الماضية الكابتن أيمن يونس ودعاني لاجتماع يجمعني بالرموز السابقين والمجلس الحالي، للزمالك، على أن يكون الاجتماع في منزله لوضع حلول للأزمات العنيفة التي يمر بها نادينا وأشعلت غضب الملايين من الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية".

أضاف: "فابلغتة جماهير الزمالك كلها بلا استثناء فوق رأسي سواء من اتفق معي او يكرهني لأسباب لا أعلمها ولكنهم جميعا باختلاف ميول قلوبهم أقدرهم وأحترمهم وحاولت بقدر المستطاع ورغم العراقيل التي تم وضعها أمامي أن أسعدهم أما اعضاء وعضوات الجمعية العمومية فلهم جميل في عنقي لن انساه فلقد اختاروني لأمثلهم منذ 1992 حتى المؤامرة الأخيرة ضد النادي وضدي بحبسي وعزلي.

أكمل: "وبكل ادب رفضت أن أتواجد في الجلسة ولقد طلب مني مهلة وإرجاء المؤتمر الصحفي حتى يجتمع رموز النادي ويتخذوا القرار المناسب دون صدامات متوقعة".

وأوضح: "واحتراما لمبادرته وللجماهير الغفيرة المحبة للقلعة البيضاء ولأعضاء جمعيتنا العمومية، منحت لرموز النادي المحترمين فرصة الي الخميس القادم بإذن الله الموافق 24 أبريل وتم تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مزمع عقده يوم الخميس 17 أبريل إلى الخميس القادم 24 ابريل الساعة 7 مساء بإذن الله في مكتبي الكائن 41 شارع احمد عرابي المهندسين".

وأتم تصريحاته: "كل التوفيق لنادينا واحد من أعظم أندية العالم وكل الاحترام لجماهيرنا أوفى جماهير في العالم ولأعضاء وعضوات جمعيتنا العمومية أخلص أعضاء في العالم".